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Белый дом: США готовы принять украинских беженцев и обеспечить безопасность Зеленского

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Правительство США находится в контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским и готово оказать ему поддержку по вопросу безопасности.

Позицию Белого дома отразила пресс-секретарь руководства США Джен Псаки 25 февраля. По ее словам, Америка готова принимать беженцев с Украины, но одновременно предполагает, что большинство из них предпочтет соседние страны и останется в Европе. Что касается безопасности Зеленского, то Белый дом работает с ним по вопросу ее обеспечения.

Ранее Зеленский заявил, что враг обозначил его «целью номер 1», а его семью поставил вторым номером.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня — здесь.

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Комментарии (4)

265055770
Зеленский еще долго будет бегать за российскими военными и кричать, что он же №1, про него забыли!
266364897
Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Подлодками будут эвакуировать?
DenZol
Вот как-раз таки сам Зеленский никому вообще не интересен. Тоже мне, энеми намбер ван
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