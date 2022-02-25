Белый дом: США готовы принять украинских беженцев и обеспечить безопасность Зеленского

Правительство США находится в контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским и готово оказать ему поддержку по вопросу безопасности.

Позицию Белого дома отразила пресс-секретарь руководства США Джен Псаки 25 февраля. По ее словам, Америка готова принимать беженцев с Украины, но одновременно предполагает, что большинство из них предпочтет соседние страны и останется в Европе. Что касается безопасности Зеленского, то Белый дом работает с ним по вопросу ее обеспечения.

Ранее Зеленский заявил, что враг обозначил его «целью номер 1», а его семью поставил вторым номером.