FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Зеленский: За сутки погибли 137 украинских военных

137 человек погибли и 316 получили ранения во время специальной военной операции России на Украине. О потерях рассказал Владимир Зеленский 25 февраля.

28
Печать

Обращение Зеленского опубликовано в его телеграм-канале. Президент утверждает, что среди погибших было 10 офицеров, а в боях на острове Змеиный «погибли все пограничники, несшие дежурство».

Он также опроверг слухи о том, что уехал из Киева. «Враг обозначил меня "целью номер 1", мою семью — "целью номер 2"», — уверен Зеленский.

По словам украинского лидера, военные наносят удары по гражданским объектам, а в Киев вошли диверсионные группы ВС РФ.

Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня — здесь.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (28)

274429155
Никогда не думал бы, что буду радоваться смертям и потерям своей армии, но Путин смог этого добиться. Украину вам не взять фашики путинские, будете удобрять украинскую землю.
266364897
Квнщик, наркоман, неЛох. Таким его и запомнят, последнего президента прос..го Украину
ivandr
Что сейчас произошло с санкциями России - называется просто, Американцы передавали. Санкции были беспросветные. Т.е. понятно если бы санкции были бы в момент присоединия Крыма и они бы остановились. Но нет, санкции распространялись равными долями, создалось впечатление, что это не санкции за что-то, а борьба за влияние. За нефтяные и газовые рынки. Ну и соответственно, когда человеку уже нечего терять - он опять свободен
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний