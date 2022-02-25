Зеленский: За сутки погибли 137 украинских военных

Обращение Зеленского опубликовано в его телеграм-канале. Президент утверждает, что среди погибших было 10 офицеров, а в боях на острове Змеиный «погибли все пограничники, несшие дежурство».



Он также опроверг слухи о том, что уехал из Киева. «Враг обозначил меня "целью номер 1", мою семью — "целью номер 2"», — уверен Зеленский.

По словам украинского лидера, военные наносят удары по гражданским объектам, а в Киев вошли диверсионные группы ВС РФ.

Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.