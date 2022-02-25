Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком в ночь на 1 марта. Средства, которые были выделены на весеннее окно продаж, практически полностью перечислены туристам.



«Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд рублей», — 25 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.



Глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в этом году будет еще одно окно продаж — на период с осени по зиму. Точные даты станут известны позже.

