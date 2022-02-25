FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком

0
Печать

Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком в ночь на 1 марта. Средства, которые были выделены на весеннее окно продаж, практически полностью перечислены туристам.

«Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд рублей», — 25 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в этом году будет еще одно окно продаж — на период с осени по зиму. Точные даты станут известны позже.

Отметим, в рамках Национального проекта по туризму в 2022 году на реализацию программы заложено пять млрд рублей.

Туристический кешбэк — мера поддержки туристов и бизнеса, она была запущена в 2020 году.

Напомним, на фоне событий на Украине продажи туроператоров России упали на 20–40 %.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний