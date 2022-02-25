Дочь бывшего президента Казахстана Назарбаева перестала быть депутатом

Дарига Назарбаева, дочь экс-президента Казахстана, заявила, что слагает полномочия депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики, передаёт 25 февраля РИА Новости.
«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. <...> Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны», — говорится в заявлении Назарбаевой, опубликованном порталом zakon.kz.
C начала января она не появлялась на заседаниях палаты. Причиной называли реабилитацию после коронавируса.
Сам Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты председателя Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана. Полномочия главы Совбеза он передал Касым-Жомарту Токаеву во время массовых беспорядков в стране, 5 января. Затем Токаев сменил Назарбаева и на посту главы правящей партии.