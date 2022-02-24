США ввели санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России на Украине

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц из-за поддержки Минском действий России на территории Украины. Информация об этом 24 февраля появилась на сайте ведомства.



«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц... Сегодняшняя акция посвящена белорусскому оборонному сектору и финансовым учреждениям, двум областям, в которых у Беларуси особенно тесные связи с Россией», — говорится в заявлении ведомства.