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США ввели санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России на Украине

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Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц из-за поддержки Минском действий России на территории Украины. Информация об этом 24 февраля появилась на сайте ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц... Сегодняшняя акция посвящена белорусскому оборонному сектору и финансовым учреждениям, двум областям, в которых у Беларуси особенно тесные связи с Россией», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, в санкционный список попали банки «Дабрабыт» и «Балтинвестбанк», Минский завод колесных тягачей и его руководство, а также председатель государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и госсекретарь республиканского Совбеза Александр Вольфович.

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Комментарии (6)

SU LUX INN
да, придется им тоже Картошкой рассчитываться в знак контрибуций!
orlovandrei1986
сегодняшний день - как плохой сон, хочется проснуться...
Клаустрофобик
Синепалый знатно подставил Украину.Через границу Украину с Белорусью прошли не только российские колонны и полк кадыровцев который сейчас под Киевом в лесу.И отдельное преступление Лукашенко.
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