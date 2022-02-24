Аэропорт Сочи открыли. Росавиация рассказала, кого куда довезут

Аэропорт Сочи возобновил работу, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило, что там теперь принимаются и отправляются рейсы.
Сочи исключили из списка городов, в которых приостановлена работа аэропортов из-за закрытия воздушного пространства. Сюда рекомендовали отправляться тем перевозчикам, которые должны были доставить пассажиров или вывезти из аэропортов Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара.
Кроме того, Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям для перевозки пассажиров в аэропорты юга страны организовать ее по альтернативным маршрутам: в Москву доставлять или отправлять тех, кто планировал отправиться в (вылететь из) аэропорты Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка. В аэропорт Волгограда доставлять или отправлять тех, кто планировал отправиться в (вылететь из) Ростов-на-Дону и Элисту. Росавиация предлагает использовать и аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод.
Как сообщала «Фонтанка», в Минтрансе России сформирован оперативный штаб. В нем указаны закрытые аэропорты: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). О том, как вернуть деньги за потерянные билеты, читайте здесь.
В Ассоциации туроператоров обратили внимание на сервисы отслеживания траектории авиарейсов в Сочи: самолеты сейчас летят, делая большой крюк, — поворачивают с востока только у Каспийского моря.