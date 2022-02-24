FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Аэропорт Сочи открыли. Росавиация рассказала, кого куда довезут

4
Печать

Аэропорт Сочи возобновил работу, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило, что там теперь принимаются и отправляются рейсы.

Сочи исключили из списка городов, в которых приостановлена работа аэропортов из-за закрытия воздушного пространства. Сюда рекомендовали отправляться тем перевозчикам, которые должны были доставить пассажиров или вывезти из аэропортов Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара.

Кроме того, Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям для перевозки пассажиров в аэропорты юга страны организовать ее по альтернативным маршрутам: в Москву доставлять или отправлять тех, кто планировал отправиться в (вылететь из) аэропорты Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка. В аэропорт Волгограда доставлять или отправлять тех, кто планировал отправиться в (вылететь из) Ростов-на-Дону и Элисту. Росавиация предлагает использовать и аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод.

Как сообщала «Фонтанка», в Минтрансе России сформирован оперативный штаб. В нем указаны закрытые аэропорты: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). О том, как вернуть деньги за потерянные билеты, читайте здесь.

В Ассоциации туроператоров обратили внимание на сервисы отслеживания траектории авиарейсов в Сочи: самолеты сейчас летят, делая большой крюк, — поворачивают с востока только у Каспийского моря.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

lamer
Кум вчера вечером успел улететь на Петербург из Сочи.
Питерец68
Слава богу! Супруга сидит там пол дня в ожидании рейса в Питер. Хорошо что покормили обедом. Ждем вылета в 21-05
kelderek
А до этого сообщали, что открыли Симферополь, а не Сочи.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний