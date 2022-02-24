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Австрия упала на 7%, Великобритания — на 3%. Мировые рынки потянулись вниз за российским

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Мировые рынки падают на фоне специальной военной операции России на Украине. Больше всех не повезло Польше. Ее ключевой индекс WIG к вечеру 24 февраля обрушился на 10%.

Недалеко ушли Турция и Австрия, основные индексы которых BIST 100 и ATX снизились на 7,87% и 7,27% соответственно. Британский TSE 100 потерял 3,25%, американский Dow Jones — 3,4%, Nasdaq и S&P 500 — по 2%, что для них довольно существенно.

Также значительно снизились немецкий DAX (-4,62%), французский CAC 40 (-3,95%), испанский IBEX 35 (-3,6%).

Рано утром 24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Российский рынок отреагировал на это падением примерно на треть. Капитализация трех крупнейших компаний сократилась вдвое.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
кстати, это главное, а тут всего лишь небольшая коррекция, так что свет в конце тоннеля виден, всё нормально/
Grend
Военные агрессии ни к чему хорошему не приводили
Свободу Лёхе!
Чуть сигарету не уронил..)
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