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Путин встретится с представителями крупнейших российских компаний

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля встретится с представителями российских деловых кругов — главами крупнейших компаний и предприятий из различных секторов экономики. Об этом в четверг сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, ну и также чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий», — цитирует Пескова РИА Новости.

Рано утром 24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Российский рынок отреагировал на это падением примерно на треть. Капитализация трех крупнейших компаний сократилась вдвое.

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Комментарии (11)

karbofos
Ничего нового он не скажет.

Программа прежняя:
"Приватизация прибыли, национализация убытков."
MrRicco
А не пора ли перевести фонд национального благосостояния из всяких бумажек в "фабрики, заводы и пароходы"?
***_555
НДС 30% ?
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