Путин встретится с представителями крупнейших российских компаний

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля встретится с представителями российских деловых кругов — главами крупнейших компаний и предприятий из различных секторов экономики. Об этом в четверг сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, ну и также чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий», — цитирует Пескова РИА Новости.
Рано утром 24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Российский рынок отреагировал на это падением примерно на треть. Капитализация трех крупнейших компаний сократилась вдвое.