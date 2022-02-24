Путин встретится с представителями крупнейших российских компаний

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля встретится с представителями российских деловых кругов — главами крупнейших компаний и предприятий из различных секторов экономики. Об этом в четверг сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



«В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, ну и также чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий», — цитирует Пескова РИА Новости.

