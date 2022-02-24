«Каждый новый враг увеличивает цену огурцов на 20%». Бизнес о том, как «спецоперация на Украине» отразится на российской экономике

Фото: Сергей Васильев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Вооружённые силы России утром 24 февраля начали спецоперацию на Украине. Рынок отреагировал мгновенно — утром доллар продавался 110,33 рубля, евро — по 111,58. А Банк России принял решение начать валютные интервенции. «Фонтанка» поговорила с владельцами и топ-менеджерами бизнеса, где высока доля импортной составляющей. Пока предприниматели читают новости и не готовы давать конкретных прогнозов. Но в том, что за спецоперацию на Украине придется заплатить и обычными потребителям, сомнений нет.



Владелец сети электроники DNS Дмитрий Алексеев узнал о событиях утра от корреспондента «Фонтанки». Его самолет только что приземлился в Москве после 9-часового перелета, так что комментировать новости предприниматель оказался не готов.

«Самолёт из Владивостока в Москву летит почти 9 часов. Благодаря этому я был в мирном мире дольше остальных...Но приземлился уже в другой стране и в другом мире. Каком? Не знаю. Не верил, что такое возможно и не хотел об этом думать», — спустя час написал предприниматель в своем телеграм-канале, призвав подписчиков не поддаваться панике.

Накануне Дмитрий Алексеев отмечал, что ослабление рубля всегда стимулируют продажи на рынке бытовой техники. «Покупатели совершенно справедливо считают, что рост курса [иностранной валюты] отразится на ценах и нужно быстрее покупать», — говорил он. Признание независимости ДНР и ЛНР, по его словам, большого ажиотажа не спровоцировало — спрос в магазинах вырос на 10–15% от нормы.

Но куда более фатальным для рынка будет отключение платежных систем и технологические санкции. «Это уведет не менее половины рынка БТиЭ в подполье», — считает предприниматель. Но, даже если более жестких санкций не последует, российскую экономику не ждет ничего хорошего. «Нынешняя ставка в геополитике приведет к тому, что вместо +30% благосостояния через 8 лет, мы получим -10%», — рассуждает Дмитрий Алексеев.



Сайт DNS не работает с сегодняшнего утра. Корреспондент «Фонтанки» в одном из магазинов сети застал сотрудников за переписыванием ценников. Намного.

В пресс-службе «М-Видео — Эльдорадо» на момент публикации не ответили на запрос об ажиотажном спросе и рисках повышения цен.

А вот автодилеры уже заметили ажиотаж. «Мы внимательно наблюдаем за входящим трафиком и отмечаем значительный рост интереса к приобретению автомобилей в последние несколько дней. И для нас, и для населения очевидно, что уже в ближайшую неделю стоит ожидать роста рекомендованных розничных цен на автомобили в связи с ослаблением курса рубля», — отметил Роман Слуцкий, совладелец группы компаний «Аларм-Моторс». По его словам, «в сложившейся геополитической ситуации сложно прогнозировать ритмичность и стоимость следующих поставок автомобилей». «Эти обстоятельства будут подталкивать людей в ближайшие дни приобретать все, что может предложить рынок в наличии до грядущего подорожания», — комментирует предприниматель.

«Спрос явно повысился, но в цифрах пока не скажу — прошло несколько часов, но явно есть ажиотаж», — заявил исполнительный директор ГК «Максимум» Михаил Жуков. По его словам решения о корректировке цен пока не принимались. «Но это может произойти в любой момент», — отметил он.



Повышение цен не от дилеров, цены диктуют импортеры и производители, говорит Сергей Моренков, глава сети автосалонов «Автополе». По его словам, некоторые импортеры автомобилей, тоже временно заморозили отгрузки дилеров. «У многих сейчас проходят совещания. Точной информации нет», — добавил он.

Строители, у которых ажиотажный спрос, казалось, исчерпался еще в прошлом году, вновь готовятся к росту продаж: тезис о недвижимости, как о лучшем способе сбережений в кризис очень крепко сидит в головах у людей. «С 21 февраля у нас увеличилось количество броней, примерно в 1,5 раза. Покупатели, готовящиеся к сделкам, хотят быстрее подписать договор и перевести деньги, многие говорят: «давайте сегодня», но есть и те, кто решил подождать. В основном, это случилось сегодня, и клиенты являются собственниками бизнеса, — рассказывает Яна Кадомцева, директор по продажам компании «Полис Групп». — Мы видим, что начался ажиотаж, и думаем, что спрос будет расти в ближайшие дни. Покупатели хотят вложить деньги и не потерять свои сбережения из-за нестабильности курса и внешнеполитической и экономической ситуации. Конечно, недвижимость остается стабильным инструментом для сохранения денежных средств и инвестиции».

«У нас спрос есть, но особенной активизации в последние дни мы не отмечаем, т.к. мы значительную часть недвижимости продали в декабре, и сейчас ждем вывода на рынок новых объектов, — говорит Анна Боченкова, представитель СК «Дальпитерстрой». — Сейчас могут ускориться сделки у тех, кто думал и планировал купить квартиры, так что на какое-то время всплеск на рынке, скорее всего будет, но потом будет стагнация» «Внезапных очередей в наши офисы продаж мы не наблюдаем. На текущий момент количество обращений, бронирований и заключения сделок происходят в обычном темпе, — отмечает Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК». — Но, если смотреть на вещи реально, то и без этих событий спрос на инвестиционную недвижимость вырос бы. Стагнация реальных доходов, рост ключевой ставки ЦБ, рост цен по всем категориям спроса, включая промышленную инфляцию — все это и не только является поводом вложить деньги в более надежный актив». Рост цен неизбежно случится и на рынке одежды, которая в основном производится в странах Юго-Восточной Азии, Турции, а значит ее стоимость тоже привязана к валюте.



«Риск подорожания есть, но решение не принято пока», — сообщила «Фонтанке» Анастасия Немаева, генеральный директор Concept Group (сети Concept Club и Acoola). По ее словам, сейчас сети заключают контракты на осеннюю и зимнюю коллекцию, но многие поставки весны-лета идут с постоплатой. «Вещи которые мы еще не получили сейчас, стремительно дорожают для нас», — комментирует топ-менеджер. Когда и в какой мере это отразится на полке, пока не ясно. «Последствия для бизнеса будут плохие. Насколько плохие и насколько быстро закончится ситуация не можем предположить», — добавила Анастасия Немаева.

«Весенне-летняя коллекция поступает каждый день, платежи в любом случае привязаны к валюте. Это не может не сказываться на себестоимости», — комментирует коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина. По ее словам, с утра некоторые банки остановили платежи, но потом возобновились. Купить валюту тоже непросто. «Поставщики обрывают трубки, спрашивают, что мы думаем об этой ситуации и что планируем — сейчас активный период размещения осенне-зимних заказов, последние подписания контрактов, предоплаты», — рассказывает топ-менеджер. Но пока компания наблюдает за обстановкой и решений о корректировке цен не принимает. «Сейчас некий шок», — говорит Анна Сироткина. Как динамика курса скажется на розничной цене, покажет развитие событий, добавляет она.



Директор «Мэлон Фэшн Груп» (be free, sela, Zarina, Love Republic) Михаил Уржумцев отказался от комментария. «Пожалуйста, соблюдайте этику. Человеческую. Спасибо», — написал он. У компании есть магазины, в том числе, на Украине.

Будут расти цены и на продукты питания, рассказал топ-менеджер одной из продовольственных сетей. «Все кто в бизнесе понимаю, к чему приведет — все помнят и 2008 и 2014 год. Тогда была поговорка, что каждый новый враг увеличивает цену огурцов на 20%», — отмечает собеседник «Фонтанки». По его словам, в первую очередь будут расти в цене фрукты и овощи. Сети рассылают запросы контрагентам, рассчитывая сделать закупки до подорожания. При этом поставщики некоторых товаров, например, чая и кофе уже остановили поставки из-за колебания цен.

«Анализируем ситуацию, стараемся не допускать паники. Понятно что цены будут расти — все завязано на доллар и на логистику. Но повышение цен будет растянуто — как 2014–15 год», — отмечает совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

