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Около ноля и сильный ветер ждут Петербург в последний рабочий день недели

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МЧС сообщает об ухудшении погодных условий в Петербурге. Североатлантический циклон сдует солнце.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 24 февраля со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 февраля в городе местами ожидается усиление ветра. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Температура при этом из зоны холода постепенно смещается в плюсовую сторону. Завтра, по данным УГМС, ожидается 0 — плюс 3 градуса.

На дорогах гололедица.

На ветра в Петербурге сейчас, как писала «Фонтанка», влияет очередной североатлантический циклон. Из-за него 24 февраля уже объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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Комментарии (4)

kote_5e4d88f83c7f0
Околодна скорее
tannacat
Что за слово такое "ОКОЛОНОЛЯ"?????
Фамилия чья-то?
К нам едет некто Околоноль?
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