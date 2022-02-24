Около ноля и сильный ветер ждут Петербург в последний рабочий день недели

МЧС сообщает об ухудшении погодных условий в Петербурге. Североатлантический циклон сдует солнце.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 24 февраля со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 февраля в городе местами ожидается усиление ветра. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.



Температура при этом из зоны холода постепенно смещается в плюсовую сторону. Завтра, по данным УГМС, ожидается 0 — плюс 3 градуса.



На дорогах гололедица.



На ветра в Петербурге сейчас, как писала «Фонтанка», влияет очередной североатлантический циклон. Из-за него 24 февраля уже объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

