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Власьевские морозы по-петербургски: синоптики обещают и солнце, и снег. Погоду испортит циклон

В Петербурге сегодня прохладнее, чем в предыдущие дни, хотя днём всё равно ожидается плюс. Ближе к вечеру погоду испортит очередной циклон.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 февраля в начале дня преимущественно без осадков, в конце — местами небольшой мокрый снег. Ветер умеренный, во второй половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опускалась до минус 5–7 градусов, в 9 часов утра она составляет минус 3,8, днем будет плюс 1–3 градуса.

Синоптическую ситуацию в городе формирует очередной североатлантический циклон, выходящий своим центром на север Скандинавии. Он станет причиной усиления ветра и небольших осадков, поясняет Центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ведущий специалист «ФОБОСа» Михаил Леус напоминает, что сегодня православные чествуют священномученика Власия Севастийского, и по народным приметам на этот день приходятся Власьевские морозы — последние, завершающие зиму. Наши предки говорили: «Февраль зиму выдувает». При этом в большинстве городов европейской части России температура на несколько градусов превышает норму.

«Более привычные для конца февраля температуры, немного ниже -10 градусов, наблюдаются на севере Смоленской области, в Псковской области, а также в Ленинградской и Вологодской областях и севернее этих территорий», — отмечает Леус.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

266065285
Минус 4 для февраля - теперь морозы?
Почти весь февраль слякоть, отстой а не зима.
Хоть бы март со снегом постоял, как в старые времена.
260569221
Эммм…. Какие морозы? Весна как бы уже.
И доллар по 100 рублей 😕
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