Власьевские морозы по-петербургски: синоптики обещают и солнце, и снег. Погоду испортит циклон

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 февраля в начале дня преимущественно без осадков, в конце — местами небольшой мокрый снег. Ветер умеренный, во второй половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опускалась до минус 5–7 градусов, в 9 часов утра она составляет минус 3,8, днем будет плюс 1–3 градуса.



Синоптическую ситуацию в городе формирует очередной североатлантический циклон, выходящий своим центром на север Скандинавии. Он станет причиной усиления ветра и небольших осадков, поясняет Центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

