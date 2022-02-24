«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге, водителей просят отказаться от поездок

Как сообщает городская администрация со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России, с полудня до полуночи 24 февраля на территории города объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Причина — сильный ветер, его порывы могут достигать 15–18 м/с.



Правительство обращается к водителям с просьбой проявлять особую осторожность и, если есть возможность, воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Также особенно внимательными стоит быть и пешеходам.



Как уже писала «Фонтанка», синоптическую ситуацию в городе формирует очередной североатлантический циклон. Именно он гонит к нам ветер и осадки.