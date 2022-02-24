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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге, водителей просят отказаться от поездок

Петербург готовится к ухудшению погоды в ближайшие часы.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает городская администрация со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России, с полудня до полуночи 24 февраля на территории города объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Причина — сильный ветер, его порывы могут достигать 15–18 м/с.

Правительство обращается к водителям с просьбой проявлять особую осторожность и, если есть возможность, воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Также особенно внимательными стоит быть и пешеходам.

Как уже писала «Фонтанка», синоптическую ситуацию в городе формирует очередной североатлантический циклон. Именно он гонит к нам ветер и осадки.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Жёлтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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Комментарии (4)

orlovandrei1986
ну что там в магазинах? где новости с фронтовых гипермаркетов?
Gregory
Ну да, ну да... на улицу не выходите, в Сочи до 2-го марта не летайте.
Гриб
Какая связь у ветра с ДТП может кто объяснить? Когда метель, вьюга, ливни, вопросов нет, но ветер то как влияет?
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