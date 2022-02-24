«Аэрофлот» закрыл полёты в семь южных городов и, как и «Победа», обещает вернуть деньги

«Аэрофлот» 24 февраля объявил о том, что до 2 марта закрывает полёты в семь южных городов РФ, сообщает ТАСС.
В число этих городов входят:
- Воронеж;
- Ростов-на-Дону;
- Краснодар;
- Ставрополь;
- Анапа;
- Белгород;
- Симферополь.
Пассажирам отменённых рейсов предложили перенести бронирование или вернуть деньги, отмечается в сообщении.
Лоукостер «Победа» также отменил несколько рейсов на юг.
«Победа» всем клиентам отменяемых рейсов автоматически оформляет возврат денег. По отмененным на сегодня возвраты уже оформлены», — цитирует ТАСС официального представителя авиакомпании.
Аналогичные обещания дали, по данным СМИ, S7 и Utair.
Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.