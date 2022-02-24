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«Аэрофлот» закрыл полёты в семь южных городов и, как и «Победа», обещает вернуть деньги

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«Аэрофлот» 24 февраля объявил о том, что до 2 марта закрывает полёты в семь южных городов РФ, сообщает ТАСС.

В число этих городов входят:

  • Воронеж;
  • Ростов-на-Дону;
  • Краснодар;
  • Ставрополь;
  • Анапа;
  • Белгород;
  • Симферополь.

Пассажирам отменённых рейсов предложили перенести бронирование или вернуть деньги, отмечается в сообщении.

Лоукостер «Победа» также отменил несколько рейсов на юг.

«Победа» всем клиентам отменяемых рейсов автоматически оформляет возврат денег. По отмененным на сегодня возвраты уже оформлены», — цитирует ТАСС официального представителя авиакомпании.

Аналогичные обещания дали, по данным СМИ, S7 и Utair.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

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