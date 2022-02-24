«Аэрофлот» закрыл полёты в семь южных городов и, как и «Победа», обещает вернуть деньги

«Аэрофлот» 24 февраля объявил о том, что до 2 марта закрывает полёты в семь южных городов РФ, сообщает ТАСС.



В число этих городов входят:



Воронеж;



Ростов-на-Дону;



Краснодар;



Ставрополь;



Анапа;



Белгород;



Симферополь.



Пассажирам отменённых рейсов предложили перенести бронирование или вернуть деньги, отмечается в сообщении.



Лоукостер «Победа» также отменил несколько рейсов на юг.



«Победа» всем клиентам отменяемых рейсов автоматически оформляет возврат денег. По отмененным на сегодня возвраты уже оформлены», — цитирует ТАСС официального представителя авиакомпании.

