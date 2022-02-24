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Боевые действия на Украине

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Глава ЛНР допустил, что войска могут пойти на Харьков и Одессу, если те «обратятся за помощью»

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Народная милиция ЛНР планирует освободить свою территорию, но может пойти дальше, если поступят «просьбы о помощи» от Харькова и Одессы. Об этом 24 февраля заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Моя задача как руководителя ЛНР — обеспечить подразделениями Народной милиции при помощи военной силы РФ и дойти до границ нашей республики, которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум. Дальше всё находится в руках самих украинцев — тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью — мы будем рассматривать эти предложения, и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь», — сказал он на брифинге (цитата по РИА Новости).

Ранее, еще до начала военной операции на Украине, президент Владимир Путин заявил, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. То есть в рамках Донецкой и Луганской областей.

По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, задача сил ДНР — выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

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Комментарии (30)

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Мы коллектив ООО «Новинфо»с ул Оптиков 4 решили поддержать мир на Украине!Мы против боевых действий в Украине и против того ,что бы ссорились два братских народа.Поверьте здесь у нас не всё так однозначно.Мы готовы как патриотично настроенные сотрудники выехать на Донбасс и вступить в боевые действия поддержать братский народ Украины!Мы готовы выйти на митинг против войны в СПБ
Hans-Christian
СССР 2.0? Как предсказано в Симпсонах. Начнём с Украины, потом аншлюс с РБ. Прибалтов придётся снова силой загонять. В КазССР вернём кириллицу в обиход. Ляпота.
Artem_9
А почему сегодня модеры все комменты начисто сносят??
Что им это дает?
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