Глава ЛНР допустил, что войска могут пойти на Харьков и Одессу, если те «обратятся за помощью»

Народная милиция ЛНР планирует освободить свою территорию, но может пойти дальше, если поступят «просьбы о помощи» от Харькова и Одессы. Об этом 24 февраля заявил глава республики Леонид Пасечник.
«Моя задача как руководителя ЛНР — обеспечить подразделениями Народной милиции при помощи военной силы РФ и дойти до границ нашей республики, которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум. Дальше всё находится в руках самих украинцев — тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью — мы будем рассматривать эти предложения, и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь», — сказал он на брифинге (цитата по РИА Новости).
Ранее, еще до начала военной операции на Украине, президент Владимир Путин заявил, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. То есть в рамках Донецкой и Луганской областей.
По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, задача сил ДНР — выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории.