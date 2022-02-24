Лукашенко: Власти Украины предупредили о спецоперации, но они ничего не сделали

«Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом [России Владимиром] Путиным наш президент Беларуси вам [военному руководству Украины] рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», — цитирует 24 февраля «Белта» заявление Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что предлагал военному руководству Украины провести переговоры с Россией.

По его словам, в истории мира были напряженные ситуации, когда мировые лидеры могли остановить конфликт. В качестве примера он привел карибский кризис.



«А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку», — посетовал белорусский лидер.



Белорусский лидер также прокомментировал возможность признать ДНР и ЛНР. Он сообщил, что этот вопрос «в повестке дня стоит» и в ближайшее время решение будет принято.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

