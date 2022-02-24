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Лукашенко: Власти Украины предупредили о спецоперации, но они ничего не сделали

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Президент Белоруссии заявил, что предлагал военному руководству Украины провести переговоры с Россией.

«Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом [России Владимиром] Путиным наш президент Беларуси вам [военному руководству Украины] рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», — цитирует 24 февраля «Белта» заявление Александра Лукашенко.

По его словам, в истории мира были напряженные ситуации, когда мировые лидеры могли остановить конфликт. В качестве примера он привел карибский кризис.

«А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку», — посетовал белорусский лидер.

Белорусский лидер также прокомментировал возможность признать ДНР и ЛНР. Он сообщил, что этот вопрос «в повестке дня стоит» и в ближайшее время решение будет принято.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

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Комментарии (6)

blackcatwhitecat
как-то не по дружески обозвать путинскую "миротворческую спецоперацию" - "эта бойня"
SNOW
"бойня"... знает, о чем говорит. И да, конечно, путин остановился бы по звонку.
266159985
Здравствуйте дорогие друзья!Мы коллектив ООО Интернет Исследования с ул Оптиков 4 решили поддержать мир на Украине!Мы против боевых действий в Украине и против того ,что бы ссорились два братских народа.Поверьте здесь у нас не всё так однозначно.Мы готовы как патриотично настроенные сотрудники выехать на Донбасс и вступить в боевые действия поддержать братский народ Украины!
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