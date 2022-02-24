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Самолет ВВС Украины залетел в воздушное пространство Румынии. Его посадили под конвоем, пилот задержан

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Около 6:15 утра (7:15 мск) военные Румынии засекли несанкционированное вторжение украинского военного самолета в румынское воздушное пространство. Истребитель посадили под конвоем на авиабазе Бакзу. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии.

Для выяснения обстановки вылетели два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС боевой службы Воздушного командования НАТО. Они сопроводили самолет ВВС Украины Су-27 для немедленной посадки на авиабазе Бакзу.

«После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей, необходимые в таких ситуациях юридические меры будут приняты», — говорится в сообщении ведомства.

Также Минобороны Румынии заявило о ситуации по Украине, что национальная армия задействовала пункты военного управления, на которые возложена ответственность за наблюдение за ситуацией и координацию сил и средств для конкретных ситуаций, которые могут возникнуть.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (27)

266975649
Тот неловкий момент когда восемь лет кликал конных бурятов и тут они явились.
274429821
Ого, разбегаются уже во все страны.
-4°
Теперь и у цыган будет нормальный су-27))
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