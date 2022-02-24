Самолет ВВС Украины залетел в воздушное пространство Румынии. Его посадили под конвоем, пилот задержан

Около 6:15 утра (7:15 мск) военные Румынии засекли несанкционированное вторжение украинского военного самолета в румынское воздушное пространство. Истребитель посадили под конвоем на авиабазе Бакзу. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии.



Для выяснения обстановки вылетели два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС боевой службы Воздушного командования НАТО. Они сопроводили самолет ВВС Украины Су-27 для немедленной посадки на авиабазе Бакзу.



«После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей, необходимые в таких ситуациях юридические меры будут приняты», — говорится в сообщении ведомства.

