«Чрезвычайная ситуация». США готовят проект резолюции СБ ООН после атак России на инфраструктуру Украины

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в срочном порядке готовит резолюцию после начала российской спецоперации на Украине.
«Прямо сейчас президент Путин выступил с посланием войны. Это чрезвычайная ситуация, и завтра (в четверг по европейскому времени. — Прим. ред.) мы представим резолюцию по этому вопросу», — цитирует «Интерфакс-Украина» американского дипломата с экстренного заседания СБ ООН.
Линда Томас-Гринфилд была поддержана представителями нескольких стран, в том числе Франции, Германии и Великобритании.
«Решительно осуждаю неспровоцированную атаку, — написала в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс. — Мы — с Украиной и будем работать с международными партнерами над тем, чтобы ответить на этот ужасный акт агрессии».
«Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас», — написал в той же соцсети утром в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе.
«В соответствии со статьей 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил президент РФ Владимир Путин в специальном видеообращении, добавив, что «сила в справедливости и правде».
Очевидцы слышат взрывы в городах Украины.