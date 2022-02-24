«Чрезвычайная ситуация». США готовят проект резолюции СБ ООН после атак России на инфраструктуру Украины

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в срочном порядке готовит резолюцию после начала российской спецоперации на Украине.



«Прямо сейчас президент Путин выступил с посланием войны. Это чрезвычайная ситуация, и завтра (в четверг по европейскому времени. — Прим. ред.) мы представим резолюцию по этому вопросу», — цитирует «Интерфакс-Украина» американского дипломата с экстренного заседания СБ ООН.



Линда Томас-Гринфилд была поддержана представителями нескольких стран, в том числе Франции, Германии и Великобритании.

