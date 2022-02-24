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«Чрезвычайная ситуация». США готовят проект резолюции СБ ООН после атак России на инфраструктуру Украины

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в срочном порядке готовит резолюцию после начала российской спецоперации на Украине.

«Прямо сейчас президент Путин выступил с посланием войны. Это чрезвычайная ситуация, и завтра (в четверг по европейскому времени. — Прим. ред.) мы представим резолюцию по этому вопросу», — цитирует «Интерфакс-Украина» американского дипломата с экстренного заседания СБ ООН.

Линда Томас-Гринфилд была поддержана представителями нескольких стран, в том числе Франции, Германии и Великобритании.

«Решительно осуждаю неспровоцированную атаку, — написала в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс. — Мы — с Украиной и будем работать с международными партнерами над тем, чтобы ответить на этот ужасный акт агрессии».

«Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас», — написал в той же соцсети утром в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе.

«В соответствии со статьей 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил президент РФ Владимир Путин в специальном видеообращении, добавив, что «сила в справедливости и правде».

Очевидцы слышат взрывы в городах Украины.

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Комментарии (9)

Nightik
Почитайте что такое денацификация, очень интересно как она пройдёт на Украине, но скакуны похоже теперь не в моде будут
мухомор
А как же пресвятые джавелины и преподобные стингеры?
Ипсы, бегите. Дед вам все равно не читает.
Но накажет сполна.
265862419
Что даст нам эта война?
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