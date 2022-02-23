Зимой они сдуваются. Экстремалы проплыли в ледяной Вуоксе на резиновых женщинах

Во льдах Лосевского порога на Вуоксе 23 февраля прошли первые зимние соревнования по сплаву на резиновых надувных куклах. В заплыве приняли участие 21 спортсмен, из них два участника — женщины.
Мероприятие прошло в рамках зимнего фестиваля экстремального спорта «Большой день смелых мужчин» (сокращенно БДСМ-фест). По условиям заплыва, надо было с уже надутой куклой спуститься по ледяному берегу в воду и проплыть примерно 300 метров. Из-за относительно теплой погоды и быстрого течения в этом месте на довольно длинном отрезке на Вуоксе льда нет.
Все участники благополучно достигли финиша под присмотром спасательной лодки. Стоит отметить, что половина «плавсредств» спортсменов на дистанции сдулась.
Подобные заплывы проводятся на Вуоксе регулярно с 2003 года. Минувшим летом в заплыве приняли участие более 60 пловцов. Правда, раньше зимой таких мероприятий не проводилось.