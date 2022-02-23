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Зимой они сдуваются. Экстремалы проплыли в ледяной Вуоксе на резиновых женщинах

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Во льдах Лосевского порога на Вуоксе 23 февраля прошли первые зимние соревнования по сплаву на резиновых надувных куклах. В заплыве приняли участие 21 спортсмен, из них два участника — женщины.

Мероприятие прошло в рамках зимнего фестиваля экстремального спорта «Большой день смелых мужчин» (сокращенно БДСМ-фест). По условиям заплыва, надо было с уже надутой куклой спуститься по ледяному берегу в воду и проплыть примерно 300 метров. Из-за относительно теплой погоды и быстрого течения в этом месте на довольно длинном отрезке на Вуоксе льда нет.

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Все участники благополучно достигли финиша под присмотром спасательной лодки. Стоит отметить, что половина «плавсредств» спортсменов на дистанции сдулась.

Подобные заплывы проводятся на Вуоксе регулярно с 2003 года. Минувшим летом в заплыве приняли участие более 60 пловцов. Правда, раньше зимой таких мероприятий не проводилось.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

Jot
Вернули бы в лето это шутливое соревнование. Ведь сколько проводили. Потом не стало.
Гендерным параноикам привет.
i224
Мерзость.
orlovandrei1986
скрепами пахнуло....
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