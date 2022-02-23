Зимой они сдуваются. Экстремалы проплыли в ледяной Вуоксе на резиновых женщинах

Во льдах Лосевского порога на Вуоксе 23 февраля прошли первые зимние соревнования по сплаву на резиновых надувных куклах. В заплыве приняли участие 21 спортсмен, из них два участника — женщины.

Мероприятие прошло в рамках зимнего фестиваля экстремального спорта «Большой день смелых мужчин» (сокращенно БДСМ-фест). По условиям заплыва, надо было с уже надутой куклой спуститься по ледяному берегу в воду и проплыть примерно 300 метров. Из-за относительно теплой погоды и быстрого течения в этом месте на довольно длинном отрезке на Вуоксе льда нет.