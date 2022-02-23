Глава МЧС и губернаторы просят удвоить размер суточного содержания для беженцев

Врио главы МЧС России Александр Чуприян попросил увеличить размер суточного содержания беженцев, приезжающих на территорию РФ из Донбасса. В настоящий момент на одного беженца в сутки полагается 800 рублей. И этих средств, по мнению главного российского спасателя, не хватает.
«Ко мне обратились губернаторы, которые просят пересмотреть постановление правительства, в котором говорится, что на беженца в сутки полагается 800 рублей. Губернаторы подают правильные сигналы. Мы должны провести корректировку. Уверен, нас поддержат президент и правительство. Если, конечно, есть такая возможность», — цитирует заявление Чуприяна на селекторном совещании с региональными отделениями «Единой России» 23 февраля Znak.com.
Предложение врио главы МЧС поддержали губернаторы Рязанской, Самарской и Пензенской областей. В частности, глава Рязанский области Николай Любимов отметил, что в сутки на одного беженца уходит в среднем 1500 рублей. Впрочем, по его словам, если сумма суточного содержания увеличена не будет, то «значит, справимся и так». В то же время Любимов подчеркнул, что помогать беженцам за счет средств спонсоров постоянно не получится.
Ранее «Фонтанка» писала, что правительство РФ «в экстренном порядке» выделит беженцам из Донбасса 5 млрд рублей. Президент России Владимир Путин поручил выдавать каждому беженцу по 10 000 рублей.