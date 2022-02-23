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Глава МЧС и губернаторы просят удвоить размер суточного содержания для беженцев

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Врио главы МЧС России Александр Чуприян попросил увеличить размер суточного содержания беженцев, приезжающих на территорию РФ из Донбасса. В настоящий момент на одного беженца в сутки полагается 800 рублей. И этих средств, по мнению главного российского спасателя, не хватает.

«Ко мне обратились губернаторы, которые просят пересмотреть постановление правительства, в котором говорится, что на беженца в сутки полагается 800 рублей. Губернаторы подают правильные сигналы. Мы должны провести корректировку. Уверен, нас поддержат президент и правительство. Если, конечно, есть такая возможность», — цитирует заявление Чуприяна на селекторном совещании с региональными отделениями «Единой России» 23 февраля Znak.com.

Предложение врио главы МЧС поддержали губернаторы Рязанской, Самарской и Пензенской областей. В частности, глава Рязанский области Николай Любимов отметил, что в сутки на одного беженца уходит в среднем 1500 рублей. Впрочем, по его словам, если сумма суточного содержания увеличена не будет, то «значит, справимся и так». В то же время Любимов подчеркнул, что помогать беженцам за счет средств спонсоров постоянно не получится.

Ранее «Фонтанка» писала, что правительство РФ «в экстренном порядке» выделит беженцам из Донбасса 5 млрд рублей. Президент России Владимир Путин поручил выдавать каждому беженцу по 10 000 рублей.

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Комментарии (31)

Василий Геннадьевич
Скорее всего он ошибся. Не может нехватать. В правительстве ведь не дураки сидят. И прожиточный минимум не просто так 12тр/мес.
Fruit Bat
Я думаю, многие наши пенсионеры согласились бы пожить на 1500 р в день где-нить в областном санатории на всем готовом. Но ведь кому они интересны, на них не хайпанешь. Какая же это мерзопакостная история, наблюдать просто противно, все им мало, надо еще больше пилить и воровать под личиной патриотизма.
nekto57
......В частности, глава Рязанский области Николай Любимов отметил, что в сутки на одного беженца уходит в среднем 1500 рублей......
И ничего что большая часть россиян живет на 300-500 рублей в сутки! Опять голодные хохлы!? как в 2014! Или оборзевшие губернаторы,почуявшие бабки......
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