Глава МЧС и губернаторы просят удвоить размер суточного содержания для беженцев

Врио главы МЧС России Александр Чуприян попросил увеличить размер суточного содержания беженцев, приезжающих на территорию РФ из Донбасса. В настоящий момент на одного беженца в сутки полагается 800 рублей. И этих средств, по мнению главного российского спасателя, не хватает.



«Ко мне обратились губернаторы, которые просят пересмотреть постановление правительства, в котором говорится, что на беженца в сутки полагается 800 рублей. Губернаторы подают правильные сигналы. Мы должны провести корректировку. Уверен, нас поддержат президент и правительство. Если, конечно, есть такая возможность», — цитирует заявление Чуприяна на селекторном совещании с региональными отделениями «Единой России» 23 февраля Znak.com.

