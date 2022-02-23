Bloomberg: Богатейшие россияне в 2022 году потеряли десятки миллиардов долларов из-за ситуации вокруг Украины

Состояние 23 самых богатых россиян в этом году упало на 32 миллиарда долларов, а эскалация конфликта на Украине может привести к дальнейшей потере финансов. Об этом 23 февраля сообщает Bloomberg.



Из-за обострения ситуации, по подсчетам издания, больше всего мог потерять Геннадий Тимченко. Его состояние сократилось на 6,47 миллиарда долларов. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон в этом году мог лишиться 6,2 миллиарда, а президент «Лукойла» Вагит Алекперов — 3,5.



Накануне санкции ввели Великобритания и ЕС.

