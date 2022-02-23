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Bloomberg: Богатейшие россияне в 2022 году потеряли десятки миллиардов долларов из-за ситуации вокруг Украины

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Состояние 23 самых богатых россиян в этом году упало на 32 миллиарда долларов, а эскалация конфликта на Украине может привести к дальнейшей потере финансов. Об этом 23 февраля сообщает Bloomberg.

Из-за обострения ситуации, по подсчетам издания, больше всего мог потерять Геннадий Тимченко. Его состояние сократилось на 6,47 миллиарда долларов. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон в этом году мог лишиться 6,2 миллиарда, а президент «Лукойла» Вагит Алекперов — 3,5.

Накануне санкции ввели Великобритания и ЕС.

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Комментарии (21)

nekto57
Богатейшие россияне в 2022 году потеряли десятки миллиардов долларов из-за ситуации вокруг Украины.........
Единственная радостная весть..........
муматор
вот если бы всё ... глядишь, может и задумаются.
154325772
Куриллы точно бы хватило плиткой, как в Москве, еще пару портов новых открыть, что бы рыба у нас не по 1т была , а по 100 рублей
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