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Коллега Тилля Линдеманна привезет в Петербург Pain

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Не «Боль», а Pain — в Петербург едет коллектив шведского мультиинструменталиста Петера Тегтгрена, который знаком отечественным слушателям по треку Shut Your Mouth и работе с фронтменом Rammstein. Тилля Линдеманна, однако, не ждите: Pain — это сольный проект Тегтгрена, где он, как автор и фронтмен, воплощает собственные идеи. Концерт состоится 24 февраля в клубе «Аврора» (16+).

Фото: painworldwide.com/
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Вы удивитесь, но та самая песня Shut Your Mouth, вступление из которой на слуху, наверное, почти у каждого рокера, вышла аж 20 лет назад. С тех пор у коллектива вышло несколько студийных и live-альбомов, а сам Тегтгрен, будучи человеком крайне активным, работал еще и в других группах, одной из которых стал Lindemann.

Творческий союз с лидером Rammstein подарил поклонникам эпатажного немца два полноформатных альбома и кучу видеоклипов разной степени непристойности. Но сейчас Тегтгрен целиком ушел в собственные проекты.

Что до петербургского концерта, то скорее всего сюрпризов не будет — новых альбомов не было уже 6 лет. Лишь в прошлом году Pain порадовал двумя новыми песнями, и обе композиции получили клипы. Посмотрите, например, Party In My Head — примерно так многие ощущали себя в самоизоляции.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: painworldwide.com/

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