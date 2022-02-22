Российские гимнастки отказались от поездки в Киев на Гран-при из-за ситуации с Украиной

Сборная России по художественной гимнастике не примет участие в этапе Гран-при, который пройдет в Киеве 14–15 марта. Об этом 22 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову.



«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — заявила Винер-Усманова.



Ранее польская федерация футбола обратилась в УЕФА с просьбой перенести стыковые матчи ЧМ-2022 с российской сборной из России на нейтральную территорию также в связи с политической ситуацией. По этой же причине британские СМИ сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Лондон, но УЕФА пока не видит в этом необходимости.

