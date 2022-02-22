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Российские гимнастки отказались от поездки в Киев на Гран-при из-за ситуации с Украиной

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Сборная России по художественной гимнастике не примет участие в этапе Гран-при, который пройдет в Киеве 14–15 марта. Об этом 22 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — заявила Винер-Усманова.

Ранее польская федерация футбола обратилась в УЕФА с просьбой перенести стыковые матчи ЧМ-2022 с российской сборной из России на нейтральную территорию также в связи с политической ситуацией. По этой же причине британские СМИ сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Лондон, но УЕФА пока не видит в этом необходимости.

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Комментарии (6)

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От футбольных болельщиков, отдельное спасибо вовке, небольшой, но был шанс играя на своем поле, а теперь...
Серафима Чугункина
Никакого "этапа Гран-при" по художественной гимнастике в марте в Киеве не будет. Потому что в марте в Киеве будет проходить этап швабро-эротической гимнастики с Зеленским в главной роли.)))))
tvoj_batya
правильно сделали. от обиженки можно ожидать чего угодно.
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