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Из-за признания ДНР и ЛНР Польша просит перенести стыковой матч по футболу против сборной России на нейтральное поле

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Сборная Польши по футболу хочет перенести стыковой матч с Россией на нейтральное поле. Как пишет 22 февраля издание Sport.pl, с таким заявлением выступил польский министр спорта Камиль Бортничук.

По словам чиновника, с учетом признания независимости ДНР и ЛНР он беспокоится за безопасность футболистов национальной команды в России.

«Мы постараемся провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — заявил Бортничук.

Также он добавил, что уже направил в УЕФА и ФИФА письмо с соответствующей просьбой.

Стыковой матч за право выхода на чемпионат мира-2022 Россия — Польша запланирован на 24 марта в Москве, на «ВТБ-Арене». Победитель сыграет со Швецией или Чехией.

Ранее британские СМИ написали о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга также в связи с событиями вокруг ДНР и ЛНР. Однако УЕФА официально заявил, что на сегодняшний день такой вариант не рассматривается. В то же время в организации подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и в зависимости от ее развития возможны разные варианты.

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Комментарии (10)

baddancer
Да могут вообще не приходить. Так бы и сказали, что сцут.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — заявил Бортничук.

это хорошая новость, надо просто засчитать техническое поражение из-за неявки на матч
nuga
Польша разворовала деньги за белорусский майдан и он провалился,расстреляла беженцев в ЕС,а теперь строит недотрогу невинную.
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