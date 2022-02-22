Из-за признания ДНР и ЛНР Польша просит перенести стыковой матч по футболу против сборной России на нейтральное поле

«Мы постараемся провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — заявил Бортничук.

По словам чиновника, с учетом признания независимости ДНР и ЛНР он беспокоится за безопасность футболистов национальной команды в России.

Сборная Польши по футболу хочет перенести стыковой матч с Россией на нейтральное поле. Как пишет 22 февраля издание Sport.pl, с таким заявлением выступил польский министр спорта Камиль Бортничук.

Также он добавил, что уже направил в УЕФА и ФИФА письмо с соответствующей просьбой.



Стыковой матч за право выхода на чемпионат мира-2022 Россия — Польша запланирован на 24 марта в Москве, на «ВТБ-Арене». Победитель сыграет со Швецией или Чехией.



Ранее британские СМИ написали о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга также в связи с событиями вокруг ДНР и ЛНР. Однако УЕФА официально заявил, что на сегодняшний день такой вариант не рассматривается. В то же время в организации подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и в зависимости от ее развития возможны разные варианты.

