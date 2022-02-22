И для прокурора нашлось спасибо. Стрелку из «Ниссана» простили свадебный кутёж в Петербурге

В распоряжении «Фонтанки» 22 февраля оказалось видео, на котором 35-летний автозаправщик из Таджикистана после общения с правоохранителями выходит свободным от подозрений в преступлении.



Прокуратура сочла, что полиция ошибочно увидела уголовное хулиганство в выходке спешивших на свадьбу гостей. Постановление о возбуждении уголовного дела отменено.

«Ещё раз благодарю прокурора за то, что он отменил уголовное дело в связи меня (орфография сохранена. — Прим. авт.)», — рассыпается в благодарностях заправщик.