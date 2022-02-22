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И для прокурора нашлось спасибо. Стрелку из «Ниссана» простили свадебный кутёж в Петербурге

Уголовное дело о стрельбе на Синопской набережной не прожило и двух суток. Мужчину, который и в Петербурге чтит традиции, простили и отпустили.

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В распоряжении «Фонтанки» 22 февраля оказалось видео, на котором 35-летний автозаправщик из Таджикистана после общения с правоохранителями выходит свободным от подозрений в преступлении.

Прокуратура сочла, что полиция ошибочно увидела уголовное хулиганство в выходке спешивших на свадьбу гостей. Постановление о возбуждении уголовного дела отменено.

«Ещё раз благодарю прокурора за то, что он отменил уголовное дело в связи меня (орфография сохранена. — Прим. авт.)», — рассыпается в благодарностях заправщик.

«Фонтанка.ру»

Накануне он также под камеру признался, что палил из машины на Синопской набережной, потому что этого требовал обычай. Извинился и пообещал больше не повторять. О стрелке на «Ниссане» полиции рассказал водитель, автомобиль искали по плану «Перехват» и нашли между ЗАГСом и рестораном.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Гангрена
так то все причастные к отказу в возбуждении уголовного дела должны в одной камере с таджиком сидеть
07A
Да ерунда, пальнул из травмата, осознал и извинился. Наши соотечественники прямо сейчас из пулеметов лупят по живым людям и прощения не просят!
***_555
Мадалэц! Гражданство этому достойнешему!
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