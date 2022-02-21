Когда обычай старше закона. Гость свадьбы объяснил стрельбу на Синопской набережной

Запись с видеорегистратора водителя, накануне заметившего стрелка на «Ниссане», 21 февраля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как сообщала «Фонтанка» , автомобиль остановили на улице Салова в рамках плана «Перехват». В салоне нашли двух уроженцев Таджикистана и пистолет.

После пальбы из окна автомобиля на Синопской набережной в Петербурге свадьба во Фрунзенском районе недосчиталась гостей. Мужчина, поставивший обычаи выше закона, получил уголовную статью.

Мужчины указали на земляка, который успел покинуть машину. Его задержали по горячим следам.

«Вчера мы ехали на свадьбу и, как у нас на свадьбе положено по обычаям, я стрелял из пистолета. Раскаиваюсь, больше такого не повторится», — повинился 35-летний заправщик АЗС из Таджикистана.



Посетить регистрацию брака он успел, но выпить за здоровье молодых уже не удалось. Полицейские задержали иностранца между ЗАГСом и рестораном, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

