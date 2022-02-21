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Когда обычай старше закона. Гость свадьбы объяснил стрельбу на Синопской набережной

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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После пальбы из окна автомобиля на Синопской набережной в Петербурге свадьба во Фрунзенском районе недосчиталась гостей. Мужчина, поставивший обычаи выше закона, получил уголовную статью.

Запись с видеорегистратора водителя, накануне заметившего стрелка на «Ниссане», 21 февраля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как сообщала «Фонтанка», автомобиль остановили на улице Салова в рамках плана «Перехват». В салоне нашли двух уроженцев Таджикистана и пистолет.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчины указали на земляка, который успел покинуть машину. Его задержали по горячим следам.

«Вчера мы ехали на свадьбу и, как у нас на свадьбе положено по обычаям, я стрелял из пистолета. Раскаиваюсь, больше такого не повторится», — повинился 35-летний заправщик АЗС из Таджикистана.

Посетить регистрацию брака он успел, но выпить за здоровье молодых уже не удалось. Полицейские задержали иностранца между ЗАГСом и рестораном, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (12)

Zloi_prohozhiy
будет началом хорошей традиции, если этого дикаря сначала осудят с реальным сроком, а потом депортируют вон.
perrkele_sattana
я с большим уважением отношусь к традициям, а особенно у кулинарии чкркенстанов.
Их традиции, на их территории - имеют право. Но у нас нет традиции, чтобы гости навязывали правила хозяевам. 15 суток и возврат в родные пенаты (с запретом на въезд лет на 10)- так, наверное, будет правильно
кто-то страшный
Лучше бы у них себе в голову стрелять было положено на свадьбах.
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