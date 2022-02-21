Когда обычай старше закона. Гость свадьбы объяснил стрельбу на Синопской набережной

После пальбы из окна автомобиля на Синопской набережной в Петербурге свадьба во Фрунзенском районе недосчиталась гостей. Мужчина, поставивший обычаи выше закона, получил уголовную статью.
Запись с видеорегистратора водителя, накануне заметившего стрелка на «Ниссане», 21 февраля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как сообщала «Фонтанка», автомобиль остановили на улице Салова в рамках плана «Перехват». В салоне нашли двух уроженцев Таджикистана и пистолет.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Мужчины указали на земляка, который успел покинуть машину. Его задержали по горячим следам.
«Вчера мы ехали на свадьбу и, как у нас на свадьбе положено по обычаям, я стрелял из пистолета. Раскаиваюсь, больше такого не повторится», — повинился 35-летний заправщик АЗС из Таджикистана.
Посетить регистрацию брака он успел, но выпить за здоровье молодых уже не удалось. Полицейские задержали иностранца между ЗАГСом и рестораном, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.