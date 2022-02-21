На Синопской стреляли в воздух из машины. Под подозрением — таксист, заправщик и безработный

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, накануне около двух дня 37-летний житель Прилукской улицы заявил в полицию о стрелке на Синопской набережной. Через час в рамках плана «Перехват» на улице Салова остановили машину с указанным им знаком — в ней были два уроженца Таджикистана. По предварительной информации, один, 25-летний, въехал в Россию в 2019 году с целью устроиться на работу — вид на жительство действителен до 2024-го, но сейчас мужчина нигде не трудоустроен. Второй, 31-летний, приехал в РФ в 2016-м по частной причине, вид на жительство действует до 2025-го. Сейчас мужчина живет в Пскове и работает там в службе такси.

Они указали на некоего мужчину, который якобы стрелял из машины и вышел около станции метро «Ломоносовская». Им оказался их 35-летний соотечественник, работающий на заправке и живущий на Ленинском проспекте. Тем не менее похожий на пистолет предмет калибра 4,5 мм изъяли не у него, а из «Ниссана» — сейчас он направлен на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Также была изъята запись с видеорегистратора машины заявителя.



Все трое отправились в помещение для задержанных. Были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, а также возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

