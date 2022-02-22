FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Поклонская рассказала о засилье мародеров в признанных Россией ЛНР и ДНР

28
Печать

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что «украинцы и русские не хотят войны». Как она пояснила 22 февраля изданию News.ru, признание ЛНР и ДНР Россией «приведет к миру».

«Я хочу верить, что все наши действия приведут к миру, добру и всему хорошему. Люди, проживающие в Донбассе, на Украине, в России, — никто не хочет никакой войны, и её между нами быть не может. Я получаю очень много сообщений от жителей Украины про то, что никто не нападает, все хотят мира, все поддерживают и жителей Донбасса», — подчеркнула она.

При этом она признала, что пока ЛНР и ДНР оказались переполнены мародерами, которые обчищают дома, оставленные беженцами.

«Смогут ли они вернуться в свои дома? Насколько мне известно, сейчас там (в ЛНР и ДНР. — Прим. ред.) очень много мародёров — разгуливают по квартирам, грабят дома. Хотелось бы сейчас изменений внутри ДНР и ЛНР, потому что с законом и порядком проблемы. Было очень много жалоб от жителей по поводу соблюдения законов и равной ответственности перед законом независимо от должности, кумовства и сватовства. Мне бы хотелось, чтобы решение нашего президента Владимира Путина оказало на это влияние, на закон», — подытожила Поклонская.

Президент РФ накануне принял решение о признании ДНР и ЛНР, сегодня договоры о дружбе и сотрудничестве единогласно ратифицировала Госдума.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (28)

killbeachtrash
Приятель сбежал из Донецка ( отличный парень), его родственник поехал проведать квартиру - пропал без вести вместе с машиной.Пост проехал украинский въехал в зону "освободителей от бандеровского ига" и все. Зона "беспредела". 2 приятелей там воевали за "русский мир". Как Вы думаете кто брал Луганский аэропорт ? "Колхозники с шахтерами ?". Это только "зомби-глубинному народу" можно мозги по телеящику программировать. Шаг в бездну совершен.
dragvs
"Было очень много жалоб от жителей по поводу соблюдения законов и равной ответственности перед законом независимо от должности, кумовства и сватовства" - вот за это люди боролись? Чтобы их из домов выгоняли ради циркового представления и мародеров?
AlexPaa
В России бы кто помог с этим кумовством, эх.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний