Поклонская рассказала о засилье мародеров в признанных Россией ЛНР и ДНР

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что «украинцы и русские не хотят войны». Как она пояснила 22 февраля изданию News.ru, признание ЛНР и ДНР Россией «приведет к миру».
«Я хочу верить, что все наши действия приведут к миру, добру и всему хорошему. Люди, проживающие в Донбассе, на Украине, в России, — никто не хочет никакой войны, и её между нами быть не может. Я получаю очень много сообщений от жителей Украины про то, что никто не нападает, все хотят мира, все поддерживают и жителей Донбасса», — подчеркнула она.
При этом она признала, что пока ЛНР и ДНР оказались переполнены мародерами, которые обчищают дома, оставленные беженцами.
«Смогут ли они вернуться в свои дома? Насколько мне известно, сейчас там (в ЛНР и ДНР. — Прим. ред.) очень много мародёров — разгуливают по квартирам, грабят дома. Хотелось бы сейчас изменений внутри ДНР и ЛНР, потому что с законом и порядком проблемы. Было очень много жалоб от жителей по поводу соблюдения законов и равной ответственности перед законом независимо от должности, кумовства и сватовства. Мне бы хотелось, чтобы решение нашего президента Владимира Путина оказало на это влияние, на закон», — подытожила Поклонская.
Президент РФ накануне принял решение о признании ДНР и ЛНР, сегодня договоры о дружбе и сотрудничестве единогласно ратифицировала Госдума.