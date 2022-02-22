Поклонская рассказала о засилье мародеров в признанных Россией ЛНР и ДНР

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что «украинцы и русские не хотят войны». Как она пояснила 22 февраля изданию News.ru, признание ЛНР и ДНР Россией «приведет к миру».



«Я хочу верить, что все наши действия приведут к миру, добру и всему хорошему. Люди, проживающие в Донбассе, на Украине, в России, — никто не хочет никакой войны, и её между нами быть не может. Я получаю очень много сообщений от жителей Украины про то, что никто не нападает, все хотят мира, все поддерживают и жителей Донбасса», — подчеркнула она.

