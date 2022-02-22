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МЧС везёт гуманитарную помощь беженцам из Донбасса, их встречают медики и аниматоры

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МЧС России доставит эвакуированным гражданам Донбасса 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва. Материальные ценности и предметы первой необходимости отправили колоннами Донского и Ногинского спасательных центров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 22 февраля, помимо этого, в ближайшее время в Ростовскую область прибудет техника с гуманитарным грузом, который формируется отделениями «Единой России» в 24 регионах.

МЧС России

В работе с переселенцами задействованы более тысячи волонтеров. В их числе — психологи, медики, аниматоры и сопровождающие. Добровольцы встречают граждан на транспортно-пересадочных узлах и оказывают бытовую помощь.

От РСЧС с ними работают более восьми тысяч человек и 2 640 единиц техники.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Россию. Беженцев принимают многие регионы, в том числе Ленинградская область.

Президент Владимир Путин 21 февраля признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты ДНР и ЛНР 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.

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Комментарии (10)

Leo.S
Отлично же все и везде, отчего не помочь то беженцам , налогоплательщики оплачивают исправно.
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Сначала планировали войну, потом - гумпомощь. Решили совместить... (С) Тот самый Мюнхаузен
DimDimych
Аниматоры?
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