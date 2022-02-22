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В ЛНР призвали Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры

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Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что республика призывает Украину отвести войска из Луганской области на добровольных началах. Иначе, добавил он, будут приняты меры.

«Территория Луганской народной республики — это территория бывшей Луганской области. <…> Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно», — цитирует РИА Новости 22 февраля Хорошилова.

По его словам, если этого не произойдет, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики.

Ранее СМИ со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ сообщили, что республики Донбасса признают в границах Донецкой и Луганской областей. Позже эту информацию опровергли.

Президент Владимир Путин 21 февраля признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты ДНР и ЛНР 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.

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Комментарии (14)

Клаустрофобик
Мне стыдно за свою страну,за этого кгбшного управклубом,за обдолбанных пропагандой и нищих пенсионеров.
267081996
а кто против меня с Васей?
Шурик7890
О как заговорили, осмелели!
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