В ЛНР призвали Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры

Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что республика призывает Украину отвести войска из Луганской области на добровольных началах. Иначе, добавил он, будут приняты меры.



«Территория Луганской народной республики — это территория бывшей Луганской области. <…> Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно», — цитирует РИА Новости 22 февраля Хорошилова.



По его словам, если этого не произойдет, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики.

