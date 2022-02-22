Бритни Спирс выпустит откровенную книгу за 15 миллионов долларов

Поп-звезда Бритни Спирс, недавно освободившаяся от опеки своего отца, заключила контракт с издательством Simon & Shuster на выпуск книги мемуаров, которую уже называют «бомбой». Об этом сообщило 21 февраля издание Page Six. Уточняется, что сумма, которую получит певица за рукопись, составит 15 миллионов долларов (то есть, чтобы оценить, свыше 1,2 миллиарда в рублях — по нынешнему курсу).



Артистка намерена рассказать об отношениях в своей семье, а также о своем пути к славе.



Кроме Simon & Shuster, на книгу Бритни претендовали и другие издательства. А источник СМИ назвал эту сделку крупнейшей со времен публикации книги Мишель Обамы. Тогда бывшая первая леди США получила сумму в 60 миллионов долларов.

