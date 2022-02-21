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Путин сообщил канцлеру Германии и президенту Франции, что планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР

Указ о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР намерен подписать президент России Владимир Путин, о чем он сообщил в телефонном разговоре президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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Лидеры двух стран выразили разочарование, сообщает 21 февраля пресс-служба Кремля.

«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», — говорится в сообщении.

Ранее с просьбой признать независимость их республик к Путину обратились главы ЛНР и ДНР. Президент России заявил, что решение будет принято до конца дня.

Позже стало известно, что Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам.

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Комментарии (15)

Nothing
))) Ребят, вы пока все не забирайте, мы тут щас маненько подумаем, а То Миллер тама, Патрушев в общем сорян, спасибо за понимание)))
Danik
Развал страны продолжается.
Отчет дан.
Brit
Член Совбеза, попирая международные договорённости, аннексирует территорию старейшего члена ООН.
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