Путин сообщил канцлеру Германии и президенту Франции, что планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР

Лидеры двух стран выразили разочарование, сообщает 21 февраля пресс-служба Кремля.



«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», — говорится в сообщении.



Ранее с просьбой признать независимость их республик к Путину обратились главы ЛНР и ДНР. Президент России заявил, что решение будет принято до конца дня.

