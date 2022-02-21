Мама первоклассника не имеет претензий к петербургской воспитательнице, заподозренной в избиении ребёнка

11 февраля во время продлёнки дети бегали по классу. Воспитательница грубо остановила первоклассника и повысила на него голос. После мальчик сходил на ритмику, затем его забрали домой.



Через некоторое время в родительском чате началось обсуждение произошедшего, мама мальчика обратилась в поликлинику, там ребёнка направили в больницу для более точного обследования. У школьника диагностировали ушиб головы и отпустили домой. Специализированная медицинская помощь ему не потребовалась. Из больницы была передана телефонограмма в полицию, которая, вероятно, послужила сигналом для возбуждения дела о побоях.

