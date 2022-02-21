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Мама первоклассника не имеет претензий к петербургской воспитательнице, заподозренной в избиении ребёнка

Мама первоклассника из лицея в Кировском районе не имеет претензий к воспитательнице, которую заподозрили в применении силы к ребёнку. По уточнённым данным, мальчик не лежал в больнице. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 21 февраля.

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11 февраля во время продлёнки дети бегали по классу. Воспитательница грубо остановила первоклассника и повысила на него голос. После мальчик сходил на ритмику, затем его забрали домой.

Через некоторое время в родительском чате началось обсуждение произошедшего, мама мальчика обратилась в поликлинику, там ребёнка направили в больницу для более точного обследования. У школьника диагностировали ушиб головы и отпустили домой. Специализированная медицинская помощь ему не потребовалась. Из больницы была передана телефонограмма в полицию, которая, вероятно, послужила сигналом для возбуждения дела о побоях.

Воспитательнице объявили выговор за повышенный голос и за то, что не отвела мальчика в школьный медпункт для осмотра. Факт рукоприкладства педагог отрицает.

Прошедшая неделя была каникулами для первоклассников. Сегодня ребёнок вышел на учёбу. Больничный лист родители не брали.

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Комментарии (4)

Гражданкa
вспоминая школьные годы, замечу, - дети чудесно бьются сами, до синяков, переломов и сотрясений мозга, может не надо всё по умолчанию на педагогов вешать?
267054255
Небось сам носился, сломя голову, а чтобы не попало дома, наврал с три короба.
Swebaka
Как же задолбали эти "новости" из школ... как народу жареного хочется...
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