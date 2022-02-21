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Сотрудницу лицея на юге Петербурга заподозрили в избиении первоклассника

Полиция возбудила уголовное дело в отношении воспитателя группы продленного дня лицея в Кировском районе Петербурга.

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Дело стало результатом проверки телефонограммы о госпитализации 7-летнего мальчика в детскую больницу № 1 неделю назад, стало известно «Фонтанке» 21 февраля.

По предварительной информации, школьника в стационар привезли из поликлиники, куда родители привели его 12 февраля. Врачи диагностировали у ребенка травмы головы.

Мальчик, который учится в первом классе одного из лицеев в Кировском районе Петербурга, якобы рассказал, что его ударила воспитательница, когда он был на продленке 11 февраля. Школьник, по её мнению, вёл себя громко и вызывающе.

Семья у мальчика полная — мама работает в транспортной полиции, папа на хлебозаводе. У него также есть младший брат четырех лет.

Полицейские возбудили дело по статье «Побои». В отношении 58-летней воспитательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии (2)

kobr
Уже и Кировский район у нас на севере находится...
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