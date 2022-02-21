Сотрудницу лицея на юге Петербурга заподозрили в избиении первоклассника

Дело стало результатом проверки телефонограммы о госпитализации 7-летнего мальчика в детскую больницу № 1 неделю назад, стало известно «Фонтанке» 21 февраля.



По предварительной информации, школьника в стационар привезли из поликлиники, куда родители привели его 12 февраля. Врачи диагностировали у ребенка травмы головы.



Мальчик, который учится в первом классе одного из лицеев в Кировском районе Петербурга, якобы рассказал, что его ударила воспитательница, когда он был на продленке 11 февраля. Школьник, по её мнению, вёл себя громко и вызывающе.

