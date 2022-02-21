FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Подозреваемую в избиении первоклассника воспитательницу отстранили от работы. Мальчик вернулся к урокам

В отношении воспитательницы лицея в Кировском районе Петербурга, подозреваемой в применении силы к первокласснику, будет вынесено дисциплинарное взыскание. Педагог уже отстранен от работы.

8
Печать

Как уточнили в пресс-службе администрации Кировского района 21 февраля, у ученика первого класса диагностирован ушиб головы. Мальчик чувствует себя хорошо, сегодня он находится на уроках.

Воспитательница отрицает применение силы. Её отстранили от работы. В учреждении изучают подробности инцидента. В лицее воспитательница работает с ноября 2021 года. Жалоб на неё со стороны родителей не поступало.

Первоклассник из лицея в Кировском районе Петербурга рассказал, что его ударила воспитательница, когда он был на продленке 11 февраля. Уже дома ребёнок почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Дело у полиции хочет забрать себе Следственный комитет.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Zloi_prohozhiy
а этого малолетнего сорванца хотя бы в угол поставили? Или с подачи мамашки так и будет себя вести неподобающе? Я однозначно за учителя
Znatok78
Чего и следовало ожидать: такое сотрясение мозга, такое сотрясение, что уже на следующий день вернулся в школу продолжать терроризировать учителей и одноклассников. Педагогу сил и терпения.
vvp24121932
скоро всё училки разбегутся от этих мерзких засранцев
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний