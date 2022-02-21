Подозреваемую в избиении первоклассника воспитательницу отстранили от работы. Мальчик вернулся к урокам

Как уточнили в пресс-службе администрации Кировского района 21 февраля, у ученика первого класса диагностирован ушиб головы. Мальчик чувствует себя хорошо, сегодня он находится на уроках.



Воспитательница отрицает применение силы. Её отстранили от работы. В учреждении изучают подробности инцидента. В лицее воспитательница работает с ноября 2021 года. Жалоб на неё со стороны родителей не поступало.



Первоклассник из лицея в Кировском районе Петербурга рассказал, что его ударила воспитательница, когда он был на продленке 11 февраля. Уже дома ребёнок почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

