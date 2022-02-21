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Шойгу: Украина собрала на границе с ЛНР и ДНР танки и БМП. Она хочет вернуть себе статус ядерной державы

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Украина концентрирует военную технику у границ Луганской и Донецкой областей. Об этом на заседании Совета безопасности с участием Владимира Путина заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он уточнил, что на границах ЛНР и ДНР, по его оценками, собралось 354 танка, более 2 тысяч бронированных машин, 160 РСЗО, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Шойгу также напомнил о словах Зеленского, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной державы. По словам главы Минобороны РФ, ядерное оружие может появиться, в том числе, на комплексах «Точка-У». «У Украины есть оборудование, технологии и специалисты для создания ядерного оружия», — подытожил Шойгу.

Ранее главы ЛНР и ДНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. Президент России обсуждает эту возможность с Совбезом.

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Комментарии (25)

житель города П.
Если это правда - то жутковато. Если нет - точно так же жутковато, потому что просо так такими обвинениями, без плана, не кидаются... Храни нас Бог.
Gosha_spb
Я дам Вам парабеллум (с) )
baddancer
Декабристы разбудили Герцена, а укра́инцы — Медведева.
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