FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Рено» уложили отдыхать на Комсомольской площади. Водителю очевидцы помогали вылезти

Второе ДТП с «перевертышем» произошло 21 февраля в Петербурге. На этот раз авария обошлась без серьезных последствий.

0
Печать

На Комсомольской площади в Кировском районе Петербурга днем в понедельник столкнулись два кроссовера, сообщил «Фонтанке» очевидец. От удара одна из машин — Renault Kaptur — перевернулась на левый бок. Второму участнику смяло переднюю часть.

Фото: Читатель «Фонтанки»
ПоделитьсяПоделиться

«Все целы, — пишет читатель. — Очевидцы помогли выбраться водителю «Каптюра». По данным «Яндекс.Пробок», движение на площади немного затруднено, но пробки из-за аварии не наблюдается.

ПоделитьсяПоделиться

Утром авария с «перевертышем» произошла на севере Петербурга. На проспекте Энгельса столкнулись четыре автомобиля, одним из которых оказалась LADA частного охранного предприятия. Она от удара перевернулась на крышу, а ее водитель получил тяжелые травмы.

Фото: Читатель «Фонтанки»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний