«Рено» уложили отдыхать на Комсомольской площади. Водителю очевидцы помогали вылезти

На Комсомольской площади в Кировском районе Петербурга днем в понедельник столкнулись два кроссовера, сообщил «Фонтанке» очевидец. От удара одна из машин — Renault Kaptur — перевернулась на левый бок. Второму участнику смяло переднюю часть.
«Все целы, — пишет читатель. — Очевидцы помогли выбраться водителю «Каптюра». По данным «Яндекс.Пробок», движение на площади немного затруднено, но пробки из-за аварии не наблюдается.
Утром авария с «перевертышем» произошла на севере Петербурга. На проспекте Энгельса столкнулись четыре автомобиля, одним из которых оказалась LADA частного охранного предприятия. Она от удара перевернулась на крышу, а ее водитель получил тяжелые травмы.