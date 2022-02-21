В массовом ДТП с машиной ЧОП на Энгельса тяжело пострадал водитель

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21 февраля в 8:05 у дома 19 по Энгельса столкнулись четыре автомобиля: «Фольксваген» под управлением женщины 1983 года рождения, «Лада» под управлением мужчины 1995 года рождения, «Форд» под управлением мужчины 1987 года рождения и «Хёндэ» под управлением мужчины 1996 года рождения.



«В результате ДТП автомобиль «Лада» перевернулся, его водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Степени тяжести других участников дорожного движения уточняются», — рассказали в главке.

