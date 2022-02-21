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В массовом ДТП с машиной ЧОП на Энгельса тяжело пострадал водитель

Массовое ДТП на проспекте Энгельса оказалось серьёзным. Без травм не обошлось.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21 февраля в 8:05 у дома 19 по Энгельса столкнулись четыре автомобиля: «Фольксваген» под управлением женщины 1983 года рождения, «Лада» под управлением мужчины 1995 года рождения, «Форд» под управлением мужчины 1987 года рождения и «Хёндэ» под управлением мужчины 1996 года рождения.

«В результате ДТП автомобиль «Лада» перевернулся, его водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Степени тяжести других участников дорожного движения уточняются», — рассказали в главке.

На кадрах очевидцев видно логотип ЧОП «Титан» на опрокинувшемся автомобиле. В соцсетях писали, что его якобы подрезала девушка. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Пробка на проспекте Энгельса сохраняется, хотя общая загруженность дорог за полчаса снизилась на 2 балла — с 6 до 4 по шкале «Яндекса».

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Комментарии (4)

Игoрь
Ну ничего, вот территорию Светланы застроят человейниками, никто там летать и подрезать не сможет. Будет пробка 24/7, а из дтп только тычки и притёртости.
260569221
Каким образом он там перевернулся то!???
Там на этом Энгельса вечный стояк, поток движения 10-15 км/ч …. Откуда????
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