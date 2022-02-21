Курганский депутат предложил устроить беженцев из Донбасса на свой свинокомплекс

Депутат Госдумы, глава курганского реготделения «Единой России» Александр Ильтяков заявил, что готов разместить беженцев из Донбасса на мясокомбинате своей семьи у села Частоозерье. Кое-кого он готов даже принять на работу, рассказал депутат 21 февраля изданию Znak.com.
«Жилье здесь есть, работа тоже найдется. На сегодняшний день лишь на свинокомплексе требуется 10 человек, еще 10 человек нужны на предприятии», — пояснил Ильтяков.
По его словам, зарплата на комбинате «Велес» начинается с 30 тысяч рублей — плюс дополнительный соцпакет в 15 тысяч, плюс еженедельные пайки в виде колбасных изделий. Также, полагает Ильтяков, для размещения беженцев подходят пустующие деревни Курганской области.
Депутат также заявил, что партия обратилась к предпринимателям Зауралья с просьбой помочь беженцам продуктами и предметами первой необходимости.
«Фонтанка» писала, что правительство РФ выделит беженцам из Донбасса в общей сложности 5 миллиардов рублей. По данным МЧС, за сутки более 21 тысячи человек прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, их готовы принять 43 региона.
Ранее в ДНР оценивали общую численность беженцев в 700 тысяч человек. Лагеря для них готовят уже и в Ленобласти.