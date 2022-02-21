Курганский депутат предложил устроить беженцев из Донбасса на свой свинокомплекс

Депутат Госдумы, глава курганского реготделения «Единой России» Александр Ильтяков заявил, что готов разместить беженцев из Донбасса на мясокомбинате своей семьи у села Частоозерье. Кое-кого он готов даже принять на работу, рассказал депутат 21 февраля изданию Znak.com.



«Жилье здесь есть, работа тоже найдется. На сегодняшний день лишь на свинокомплексе требуется 10 человек, еще 10 человек нужны на предприятии», — пояснил Ильтяков.



По его словам, зарплата на комбинате «Велес» начинается с 30 тысяч рублей — плюс дополнительный соцпакет в 15 тысяч, плюс еженедельные пайки в виде колбасных изделий. Также, полагает Ильтяков, для размещения беженцев подходят пустующие деревни Курганской области.

