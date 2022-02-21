ВЦИОМ: 78% граждан РФ поддерживают решение о приёме беженцев из Донбасса. 75% за выплаты им по 10 000 рублей

После этого социологи спрашивают о поддержке решения о «приёме беженцев». Каждый десятый респондент ( 9 % ) не смог подобрать ответ. 78 % россиян решение о приёме беженцев «скорее поддерживают». «Скорее не поддерживают» новую волну беженцев 13 % граждан РФ.

ВЦИОМ указывает респондентам на то, что «руководство ДНР и ЛНР» объявило об эвакуации стариков, женщин, детей в Россию «в связи с участившимися провокациями», а «РФ согласилась принять беженцев из ДНР и ЛНР».

Спросил ВЦИОМ и про отношение россиян к решению Владимира Путина выдавать каждому беженцу по 10 000 рублей . Доля противников укладывается в термин «каждый пятый» — 18 % . Трое из четырёх граждан РФ ( 75 % ) за раздачу таких сумм данной категории граждан. 7 % не смогли ответить.

ВЦИОМ не спрашивает, что готов сделать респондент для помощи беженцам, но интересуется отношением к тому, что заниматься приезжими будут «волонтёры». 82 % собеседников ВЦИОМ смотрят положительно на то, что решать текущие проблемы беженцев будут добровольцы. Лишь 4 % граждан отрицательно относятся к таким решениям. 12 % признались что смотрят на это всё «безразлично».



Телефонный опрос был проведён 20 февраля 2022 года среди 1 600 совершеннолетних россиян.



По данным МЧС, за сутки в Россию прибыли более 21 тысячи беженцев из Донбасса. Их готовы принять в 43 регионах. В Ленобласти для приезжающих готовят два лагеря: «Россонь» в Кингисеппском районе и «Маяк» в Гатчинском. Прибытие украинцев с российскими паспортами ожидается 22 февраля. Введения режима ЧС в 47-м регионе пока не планируется.



Правительство РФ «в экстренном порядке» выделяет беженцам из Донбасса 5 млрд рублей.



Если вас не спросил ВЦИОМ, но вам есть, что сказать, вы можете проголосовать в опросе, который «Фонтанка» проводит в своём VK-паблике.