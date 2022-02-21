ВЦИОМ: 78% граждан РФ поддерживают решение о приёме беженцев из Донбасса. 75% за выплаты им по 10 000 рублей

ВЦИОМ указывает респондентам на то, что «руководство ДНР и ЛНР» объявило об эвакуации стариков, женщин, детей в Россию «в связи с участившимися провокациями», а «РФ согласилась принять беженцев из ДНР и ЛНР».
После этого социологи спрашивают о поддержке решения о «приёме беженцев». Каждый десятый респондент (
Спросил ВЦИОМ и про отношение россиян к решению Владимира Путина выдавать каждому беженцу по
ВЦИОМ не спрашивает, что готов сделать респондент для помощи беженцам, но интересуется отношением к тому, что заниматься приезжими будут «волонтёры».
Телефонный опрос был проведён 20 февраля 2022 года среди
По данным МЧС, за сутки в Россию прибыли более 21 тысячи беженцев из Донбасса. Их готовы принять в 43 регионах. В Ленобласти для приезжающих готовят два лагеря: «Россонь» в Кингисеппском районе и «Маяк» в Гатчинском. Прибытие украинцев с российскими паспортами ожидается 22 февраля. Введения режима ЧС в 47-м регионе пока не планируется.
Правительство РФ «в экстренном порядке» выделяет беженцам из Донбасса 5 млрд рублей.
Если вас не спросил ВЦИОМ, но вам есть, что сказать, вы можете проголосовать в опросе, который «Фонтанка» проводит в своём VK-паблике.