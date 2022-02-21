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ВЦИОМ: 78% граждан РФ поддерживают решение о приёме беженцев из Донбасса. 75% за выплаты им по 10 000 рублей

Россияне, которым несимпатично решение российских властей о приёме новой волны беженцев из Донбасса и кто выступает против раздачи приезжим по 10 000 рублей, оказались в меньшинстве. Подавляющее большинство граждан РФ поддерживает решения Владимира Путина, сообщает 21 февраля государственная служба социологии ВЦИОМ.

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ВЦИОМ указывает респондентам на то, что «руководство ДНР и ЛНР» объявило об эвакуации стариков, женщин, детей в Россию «в связи с участившимися провокациями», а «РФ согласилась принять беженцев из ДНР и ЛНР».

После этого социологи спрашивают о поддержке решения о «приёме беженцев». Каждый десятый респондент (9 %) не смог подобрать ответ. 78 % россиян решение о приёме беженцев «скорее поддерживают». «Скорее не поддерживают» новую волну беженцев 13 % граждан РФ.

Фото: wciom.ru
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Спросил ВЦИОМ и про отношение россиян к решению Владимира Путина выдавать каждому беженцу по 10 000 рублей. Доля противников укладывается в термин «каждый пятый» — 18 %. Трое из четырёх граждан РФ (75 %) за раздачу таких сумм данной категории граждан. 7 % не смогли ответить.

Фото: wciom.ru
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ВЦИОМ не спрашивает, что готов сделать респондент для помощи беженцам, но интересуется отношением к тому, что заниматься приезжими будут «волонтёры». 82 % собеседников ВЦИОМ смотрят положительно на то, что решать текущие проблемы беженцев будут добровольцы. Лишь 4 % граждан отрицательно относятся к таким решениям. 12 % признались что смотрят на это всё «безразлично».

Телефонный опрос был проведён 20 февраля 2022 года среди 1 600 совершеннолетних россиян.

По данным МЧС, за сутки в Россию прибыли более 21 тысячи беженцев из Донбасса. Их готовы принять в 43 регионах. В Ленобласти для приезжающих готовят два лагеря: «Россонь» в Кингисеппском районе и «Маяк» в Гатчинском. Прибытие украинцев с российскими паспортами ожидается 22 февраля. Введения режима ЧС в 47-м регионе пока не планируется.

Правительство РФ «в экстренном порядке» выделяет беженцам из Донбасса 5 млрд рублей.

Если вас не спросил ВЦИОМ, но вам есть, что сказать, вы можете проголосовать в опросе, который «Фонтанка» проводит в своём VK-паблике.

Фото: wciom.ru
Фото: wciom.ru

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Комментарии (70)

Antipode
Данным ВЦИОМа трудно доверять, тк это государственная структура. В полученные результаты невозможно поверить без указания методики проведения опроса, особенно учитывая что эти результаты противоречат здравому смысдлу.
AP-SPb
В общем-то ничего удивительного. Результаты зависят от того, где и кого опрашивать. Если бы опросили граждан РФ, временно проживающих на МКС, результат вообще бы был 100-процентный :))) А тем, которые пока здесь, не очень-то понятно нафига нам нужны лишние мигранты и затраты за счёт отобранных у нас средств...
261844081
Вангую, опрос проводился среди беженцев? У них же российский паспорт-россияне.
Как по телефону узнавали, кстати, возраст?
Я лично против как россиянин- пусть живут в своих домах, отстаньте от людей
На мои налоги и отжим 1 млн(поднятие пенсионного возраста), я против захвата территорий, в Германии это плохо кончилось. Кстати зло фашистов, корень зла, в пассивном населении, которое не свергло гилера
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