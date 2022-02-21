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«Фонтанка» выяснила, кому принадлежала обрушившаяся часть «Красного треугольника»

Основным собственником помещения «Красного треугольника», в котором 17 февраля произошло обрушение, является Санкт-Петербург. Это следует из выписки Росреестра, полученной «Фонтанкой». Городу принадлежит 95 % объекта недвижимости.

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Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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Обрушение фрагмента фасадной стены неэксплуатируемого здания бывшего завода «Красный треугольник» случилось на уровне 4-го этажа, ранее сообщала администрация Адмиралтейского района.

Речь идет о части здания с адресом: набережная Обводного канала, 134–136–138, лит. А, сообщали в КИО. Это бывший корпус № 3. Как следует из плана, весь 4 этаж этого корпуса занимает помещение 74-Н площадью 1533 кв. м.

Согласно данным Росреестра, оно находится в долевой собственности. 1455 кв. м из них (95 %) принадлежит Санкт-Петербургу, а 78 кв. м — компании «АТР «Треугольник», одному из крупных владельцев недвижимости на территории бывшего завода.

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Ранее комитет имущественных отношений сообщил, что здание 134–136–138, лит. А, в составе «Красного треугольника», в котором произошло обрушение, не принадлежит городу. Это действительно так, поскольку единого собственника у строения нет. Из-за «сложной имущественно-правовой структуры» (проще говоря, часть помещений в собственности города, часть — у бизнеса, часть — в совместной долевой) его невозможно зарегистрировать на одного владельца. Вероятно, по той же причине помещение было невозможно передать на баланс администрации района, как должно происходить с помещениями, которые принадлежат городу, но не переданы третьим лицам.

В 2021 году КГИОП признал факт «выпиливания элементов металлических конструкций» в помещении 74-Н после обращения его совладельца, компании «Гранит-Строй», а затем подал иск к компании в арбитраж с требованием отремонтировать его. «АТР «Треугольник» (правопреемник «Гранит-Строя») потребовал привлечь КИО в качестве соответчика, но суд отказал. Решение по иску пока не принято.

«Фонтанка» запросила комментарии в КГИОП, КИО и администрации Адмиралтейского района.

Часть третьего корпуса «Красного треугольника» обвалилась 17 февраля. Под обломками оказались 53-летняя медработник и два автомобиля. Пострадавшую госпитализировали с переломом плеча, сотрясением и повреждением грудной клетки. Вероятной причиной стало повреждение металлических конструкций, об аварийном состоянии которых город предупреждали местные жители, активисты и «Гранит-Строй».

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

266410437
Не свое, не жалко.
261575471
"1455 кв. м из них (95%) принадлежит Санкт-Петербургу, а 78 кв. м — компании «АТР «Треугольник»" ... "«АТР «Треугольник» (правопреемник «Гранит-Строй») потребовал привлечь КИО в качестве соответчика, но суд отказал."
- ой как удобно... Жаль, отказавший суд нельзя привлечь теперь в качестве соответчика.
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