В нападении на композитора Александра Колкера в Петербурге следствие видит умысел на убийство

Удар ножом, который получил 88-летний Александр Колкер в парадной дома в Приморском районе Петербурга, Следственный комитет квалифицировал как покушение на умышленное убийство.
О возбуждении уголовного дела 21 февраля сообщает петербургский СК. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура Приморского района города.
По данным полиции, накануне 46-летний житель Южно-Сахалинска познакомился в супермаркете на набережной Черной речки с музыкантом, вызвался проводить его домой и ударил ножом в лифте. Нападение попало на видео. Агрессор выхватил сумку и сбежал, его задержали. По предварительной информации «Фонтанки», Колкер серьёзно не пострадал, от госпитализации он отказался.