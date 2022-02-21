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В нападении на композитора Александра Колкера в Петербурге следствие видит умысел на убийство

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Удар ножом, который получил 88-летний Александр Колкер в парадной дома в Приморском районе Петербурга, Следственный комитет квалифицировал как покушение на умышленное убийство.

О возбуждении уголовного дела 21 февраля сообщает петербургский СК. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура Приморского района города.

По данным полиции, накануне 46-летний житель Южно-Сахалинска познакомился в супермаркете на набережной Черной речки с музыкантом, вызвался проводить его домой и ударил ножом в лифте. Нападение попало на видео. Агрессор выхватил сумку и сбежал, его задержали. По предварительной информации «Фонтанки», Колкер серьёзно не пострадал, от госпитализации он отказался.

Александр Колкер — лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР. 12 лет назад он стал лауреатом Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка» за спектакль «Гадюка», поставленный Новосибирским театром музкомедии. Музыку Колкера можно услышать в репертуаре таких советских звезд, как Лидия Клемент, Мария Пахоменко, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев и других.

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