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Коронавирусная статистика в петербургских школах и детских садах ползёт вниз

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Процент онлайн-обучения в школах Петербурга продолжает сокращаться. Школьники выходят с больничных на уроки.

Как сообщили в комитете по образованию 21 февраля, из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 30 классов в 16 школах. Также закрыты 5 групп в 4 детских садах.

Неделей ранее онлайн учились 75 классов в 40 школах. Также не принимали воспитанников 34 группы в 23 детских садах.

Заболеваемость в школах и детских садах Петербурга пошла на спад после двухнедельного дистанта у старшеклассников.

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Комментарии (2)

Leo.S
А жижу куда? У гинцбурга личное горе?
hedgehog_
заметно. вернулись пробки из корытоводов, прущих детенышей куда-то. или может это беженцы?
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