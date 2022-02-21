Коронавирусная статистика в петербургских школах и детских садах ползёт вниз

Процент онлайн-обучения в школах Петербурга продолжает сокращаться. Школьники выходят с больничных на уроки.



Как сообщили в комитете по образованию 21 февраля, из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 30 классов в 16 школах. Также закрыты 5 групп в 4 детских садах.



Неделей ранее онлайн учились 75 классов в 40 школах. Также не принимали воспитанников 34 группы в 23 детских садах.



Заболеваемость в школах и детских садах Петербурга пошла на спад после двухнедельного дистанта у старшеклассников.

