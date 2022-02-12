За время дистанта госпитализация детей в Петербурге упала вдвое

По её словам, за это время заболеваемость детей упала в 1,5 раза, а госпитализация — почти вдвое. Число болеющих учителей снизилось с 5 тысяч до 3 тысяч человек. «И если общая заболеваемость в городе пока ещё высока, детские показатели после пиковых значений 3–4 февраля ежедневно и существенно снижаются», — отметила Потехина.



Она добавила, что за время пандемии более 150 тысяч юных петербуржцев получили диагноз COVID-19. И 40% из них — в последний месяц, когда пошёл «вертикальный взлёт» «омикрона». Более 70% всех заразившихся детей — школьники. «Поэтому для разрыва цепочки заражений пришлось переводить на дистанционный формат учеников 7–11-х классов. Во-первых, детей этого возраста родители без опаски могут оставить одних дома. И во-вторых, эти дети справятся с удалённым обучением», — объяснила Потехина.

