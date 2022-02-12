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За время дистанта госпитализация детей в Петербурге упала вдвое

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина подвела итоги периода «детских» ограничений.

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По её словам, за это время заболеваемость детей упала в 1,5 раза, а госпитализация — почти вдвое. Число болеющих учителей снизилось с 5 тысяч до 3 тысяч человек. «И если общая заболеваемость в городе пока ещё высока, детские показатели после пиковых значений 3–4 февраля ежедневно и существенно снижаются», — отметила Потехина.

Она добавила, что за время пандемии более 150 тысяч юных петербуржцев получили диагноз COVID-19. И 40% из них — в последний месяц, когда пошёл «вертикальный взлёт» «омикрона». Более 70% всех заразившихся детей — школьники. «Поэтому для разрыва цепочки заражений пришлось переводить на дистанционный формат учеников 7–11-х классов. Во-первых, детей этого возраста родители без опаски могут оставить одних дома. И во-вторых, эти дети справятся с удалённым обучением», — объяснила Потехина.

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13 февраля в Петербурге истекает срок ограничений для несовершеннолетних. В понедельник школы и дополнительное образование начнут работать в обычном режиме. Дети смогут ходить в кафе, кино, театры, торговые центры и все прочие заведения. «Но за директорами школ остаётся право — как и раньше — отправлять на удалёнку карантинные классы. А родители все так же могут оставлять детей дома на смешанном обучении», — напоминает вице-губернатор.

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Комментарии (1)

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