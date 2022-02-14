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«Омикрон» уходит из школ. В Петербурге меньше 80 классов остаются на карантине после двухнедельной дистанционки

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В первый день после двухнедельного дистанционного обучения в петербургских школах из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ учатся онлайн 75 классов в 40 школах. Об этом сообщает комитет по образованию 14 февраля.

Не принимают воспитанников 34 группы в 23 детских садах. Неделей ранее были закрыты 134 группы в 68 детских садах.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом 7–11-е классы две недели учились онлайн. По данным вице-губернатора Ирины Потехиной, за это время заболеваемость детей упала в 1,5 раза, а госпитализация — почти вдвое. Число болеющих учителей снизилось с 5 тысяч до 3 тысяч человек.

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