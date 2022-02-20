Посол России в США: Донбасс и Луганск являются частью Украины

«Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины», — заявил он. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы планирует вторжение на территорию соседнего государства. При этом, отвечая на вопрос о статусе Крыма, он сказал, что с точки зрения Москвы закрыт, и «мы даже не хотим его обсуждать».

Россия считает Донбасс частью Украины и не собирается захватывать чужие территории. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов в американскому телеканалу CBS 20 февраля.

По словам Антонова, Россия готова продолжать дипломатические усилия для решения ситуации, а войска находятся на суверенной территории и никому не угрожают. Говоря о присутствии российской армии в Белоруссии, посол рассказал, что здесь нет противоречий с международным правом.



«У США так много военных баз в разных странах. Что касается нас, то у нас их совсем немного. Мы не видим никакого противоречия с какими-либо юридически обязывающими нормами», — сказал Антонов. Он также отметил, что Россия видит в НАТО военную машину и хочет остановить экспансию альянса для гарантий собственной безопасности.



Ранее депутаты Госдумы РФ большинством голосов поддержали направление Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь российского президента заявил, что признание республик не коррелирует с Минскими соглашениями. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР как независимых государств, напомнил, что для Москвы по Минским соглашениям Украина является неделимой.

