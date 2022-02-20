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В Забайкалье мужчина с ножом отбивался от агрессивной стаи бездомных собак

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В Забайкалье мужчина вынужден был отбиваться от стаи бродячих собак. Следственный комитет региона 20 февраля начал проверку.

По данным СК, инцидент произошел в городе Краснокаменск. Мужчина поздно вечером возвращался из гаража домой и столкнулся с агрессивными четвероногими. Отбиваться ему пришлось камнями и ножом.

«Следователи опросят пострадавшего мужчину, выяснят характер причиненного вреда. Также будут установлены очевидцы произошедшего. Также следователи намерены получить объяснения должностных лиц администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района, в обязанности которых входит обеспечение безопасности жителей района», — говорится в сообщении СК.

ИА «Чита.Ру» уточняет, что пострадавший является администратором telegram-канала «Инцидент Краснокаменск.

«Сегодня вечером шёл с гаража, сначала выбежала одна собака, но не кинулась, я пошёл дальше. Затем выбежали ещё две собаки, начали на меня налетать, на их лай прибежали ещё 5 особей, получилось уже 8. Я в одну кинул камень, не помогло. Достал ножик, иду дальше, одна собака подбежала ко мне близко и начала налетать, я махнул ножом, ударил её, она, скорее всего, с этим ножиком и убежала, потому что на месте его не было. Проехала машина, они кинулись с лаем за ней и убежали», — рассказал собеседник.

Он добавил, что с января месяца животные нападали на него уже четыре раза. Он неоднократно обращался в администрацию, часть собак отловили, но агрессивную поймать не смогли, а к ней прибились другие.

Забайкалье часто попадает в СМИ с новостями о нападении собак. 22 января семилетнюю девочку насмерть загрызли собаки в поселке Домна Читинского района. Губернатор Забайкалья Александр Осипов обещал убрать всех животных из поселка. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бездомных животных на людей.

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Комментарии (7)

266410437
Может живодёр? ведь собачек же нельзя обижать у нас в стране.
X-кот
У большей половина так называемых "бездомных" собак есть хозяева - долбоящеры глубинные, которые, чтоб не кормить, отпускают их на вольные хлеба. Может, для начала таких хозяев отловить и кастрировать?
Сергей из СПб
Получается, что в некоторых местах лучше ходить с ножом.
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