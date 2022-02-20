«Ужасная стрельба была». Донецкий телеканал показал перестрелку с диверсантами из Украины

На кадрах видно, как прикрываясь щитами и бронетехникой, спецназ МГБ подбирается к боевикам, которые забаррикадировались в жилом доме поселка Киевского района под Донецком. По данным силовиков, у диверсантов была вполне конкретная цель — взорвать электростанции, газопроводы и фильтровальные станции на территории самопровозглашенной ДНР.

Во время операции силовикам пришлось вступить в перестрелку. «Мухи», приготовились, «Мухи», огонь», — раз за разом командует силовик, и вслед за командой по поселку разносится оглушительный грохот.



Во время перестрелки оппоненты силовиков повредили газопровод, вспыхнул пожар. Для подавления противника силовикам пришлось пустить в ход бронетранспортер.

Итог операции: как минимум один погибший диверсант, один взятый живым; обезвреженная граната, которую при попытке скрыться захваченный боец вложил в руку погибшего члена ячейки; мина, брошенная на территории захваченного дома.

Когда все было кончено, тушить горящий газопровод примчались пожарные.

Больше всего досталось мирным жителям: им пришлось покинуть дома, которые находились в непосредственной близости от базы. О беспечном сне им тоже пришлось позабыть. «Что-то такое два раза бахнуло, потом начали снаряды лететь, — рассказала женщина в платке. «Сказали освободить четыре дома, люди уходили. Началась стрельба. ужасная стрельба была», — сообщила сельчанка, кутаясь в полы пальто.