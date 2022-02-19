Бронза — дороже золота. Предлагаю менять олимпийские приоритеты

Из Олимпиады в Олимпиаду я обращаю внимание на ключевую сильную сторону нашей сборной, которую надо прокачивать и всячески пиарить. Меня поднимают на смех и отмахиваются. Но я настойчивый, продолжу и в этот раз. Итак, ещё в 2018 году я заметил, что российская сборная — реально — очень крута в завоевании бронзовых медалей. Она прямо лучшая в мире по этой дисциплине — ну, или всегда в тройке. И главное — может бороться за первенство по бронзе, надо лишь немного поднажать.



В 2018-м мы шли ноздря в ноздрю с норвежцами, оставив позади остальных преследователей. В 2020-м — очень долго обходили лидера, США, но под конец расслабились и остались вторыми. Сейчас есть реальный шанс оказаться лучшими — главное, не просрать, как обычно. Канадцы нас поджимают со страшной силой. А на плечах норвежцы. Главное — сдюжить, главное — стиснуть зубы и дотерпеть.



Если ты в чем-то действительно силён, надо прокачивать именно это качество. Зачем гнаться за лидерством по золотым медалям? Его придумали на Западе, и норвежцы зимой, а американцы летом активно и маниакально продвигают тему, что у кого больше золотых медалей, тот и лучше. А, собственно, с чего? Разумеется, у каждой страны свой самобытный путь, своя История, свои деды и традиции. Ну зачем нам равняться на каких-то норвежцев? У нас своя голова на плечах — так давайте активно продвигать тему с бронзой. Давайте везде говорить, что лучшая медаль и самая почётная — бронзовая.



Пускай Путин «Мерседесы» даёт за бронзовые медали на Олимпиаде, а за золотые — «Хюндай Солярис». Тоже же ведь неплохая медаль, стоит отметить человека, но весь почёт должен быть бронзовым призёрам. Про них снимать фильмы и называть в честь них детей. В спортшколах настраивать юных спортсменов именно на третье место, разрабатывать стратегии и тактики именно с прицелом на них. Это наше, национальное, самобытное. Мы в этом лучшие. А вот так, порой бездарно, сами упускаем бронзу ради этих совершенно невнятных золотых и серебряных медалей. Кстати, то, что бронза на порядок круче серебра, — это и так общеизвестный факт. Например, в футболе. Вспомните, к примеру, как яростно сдергивают с себя серебряные медали футболисты сразу на награждении и как радуются, когда в матче за третье место зубами и силой воли добиваются бронзы.



В этом отношении, конечно, наиболее выдающийся спортсмен — Эдуард Латыпов. Он должен стать истинным примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые ещё только готовятся к своим главным стартам. Он не пошёл на поводу у навязанной нам извне страсти и низкопоклонничества перед золотыми медалями и выложился по полной, чтобы получить наши такие родные и традиционные ценности — бронзовые медали. Вот всем бы так.

