Запасной вариант. Кого призывают на военные сборы в России

Согласно постановлению правительства от 29 мая 2006 г. № 333 , сборы не могут длиться дольше 2 месяцев. Конкретного человека не могут привлекать к сборам дольше чем на 12 месяцев за всё время его пребывания в запасе. Ну и чаще чем раз в 3 года повестку он тоже получать не должен.

