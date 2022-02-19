Запасной вариант. Кого призывают на военные сборы в России

На фоне эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область и падения снарядов на российскую территорию обыкновенный указ о военных сборах неожиданно приобрел зловещее звучание. Между тем это обычная практика с устоявшимися правилами.
В какие войска призывают на сборы?
Судя по указу президента, это и Вооруженные силы РФ, и Национальная гвардия, и органы государственной охраны, и органы ФСБ. Конкретное количество и перечень военно-учетных специальностей еще не определены.
Надолго ли это?
Согласно постановлению правительства от 29 мая 2006 г.
До какого возраста могут призвать?
Зависит от категории запаса (которая подразумевает очередность мобилизации) и от воинского звания. К примеру, для солдат, матросов, сержантов, прапорщиков предельный возраст пребывания в запасе — 50 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — 65 лет.
Кого не призывают на сборы?
Список утвержден статьей № 55 федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Во-первых, женщин; во-вторых, не годных по здоровью. Но и помимо этого, список широк: сотрудники органов внутренних дел и пожарной службы, ФСИН и таможни; летно-технический состав, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, обеспечивающие его функционирование; плавающий состав судов морского флота; граждане, занятые на полях; преподаватели, студенты, многодетные; члены Совета Федерации и губернаторы; заключенные; люди с непогашенными судимостями или находящиеся под следствием. Полный список — здесь.
А что с работой?
Работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы и сохранять за ним место, об этом говорит Трудовой кодекс. Зарплата на это время высчитывается, исходя из среднего дневного заработка (он определяется за расчетный период до призыва без учета больничных, отпусков и др.): эту сумму умножают на количество дней за период сборов.
А можно не пойти?
Штраф за неявку по повестке, согласно статье 21.5. КоАП РФ, составляет от 500 до 3 тысяч рублей. Впрочем, есть и уважительные причины — вроде болезни и смерти родственников или временной потери трудоспособности.