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Запасной вариант. Кого призывают на военные сборы в России

Запасной вариант. Кого призывают на военные сборы в России

Указ о призыве на военные сборы граждан из запаса, который накануне подписал президент, ничем не отличается от таких же указов прошлых лет, за исключением контекста. Не лишнее вспомнить, кого и куда зовут и почему на сборах не встретишь ни сенатора, ни зека.

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Фото: Сычкова Екатерина/URA.ru/ТАСС
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На фоне эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область и падения снарядов на российскую территорию обыкновенный указ о военных сборах неожиданно приобрел зловещее звучание. Между тем это обычная практика с устоявшимися правилами.

Фото: Сычкова Екатерина/URA.ru/ТАСС
1

В какие войска призывают на сборы?

Судя по указу президента, это и Вооруженные силы РФ, и Национальная гвардия, и органы государственной охраны, и органы ФСБ. Конкретное количество и перечень военно-учетных специальностей еще не определены.

Фото: Сычкова Екатерина/URA.ru/ТАСС
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2

Надолго ли это?

Согласно постановлению правительства от 29 мая 2006 г. № 333, сборы не могут длиться дольше 2 месяцев. Конкретного человека не могут привлекать к сборам дольше чем на 12 месяцев за всё время его пребывания в запасе. Ну и чаще чем раз в 3 года повестку он тоже получать не должен.

Фото: Сычкова Екатерина/URA.ru/ТАСС
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3

До какого возраста могут призвать?

Зависит от категории запаса (которая подразумевает очередность мобилизации) и от воинского звания. К примеру, для солдат, матросов, сержантов, прапорщиков предельный возраст пребывания в запасе — 50 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — 65 лет.

Фото: Сычкова Екатерина/URA.ru/ТАСС
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4

Кого не призывают на сборы?

Список утвержден статьей № 55 федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Во-первых, женщин; во-вторых, не годных по здоровью. Но и помимо этого, список широк: сотрудники органов внутренних дел и пожарной службы, ФСИН и таможни; летно-технический состав, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, обеспечивающие его функционирование; плавающий состав судов морского флота; граждане, занятые на полях; преподаватели, студенты, многодетные; члены Совета Федерации и губернаторы; заключенные; люди с непогашенными судимостями или находящиеся под следствием. Полный список — здесь.

Фото: Сычкова Екатерина/URA.ru/ТАСС
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5

А что с работой?

Работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы и сохранять за ним место, об этом говорит Трудовой кодекс. Зарплата на это время высчитывается, исходя из среднего дневного заработка (он определяется за расчетный период до призыва без учета больничных, отпусков и др.): эту сумму умножают на количество дней за период сборов.

Фото: Сычкова Екатерина/URA.ru/ТАСС
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6

А можно не пойти?

Штраф за неявку по повестке, согласно статье 21.5. КоАП РФ, составляет от 500 до 3 тысяч рублей. Впрочем, есть и уважительные причины — вроде болезни и смерти родственников или временной потери трудоспособности.

Фото: Сычкова Екатерина/URA.ru/ТАСС
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Комментарии (28)

Memory17
Умирать за понты пересидента дураков мало, пусть мобилизует детишек друзей, олигархов и чиновников, автомат им в руки и в даунбас.
Petro1980
Понравился комментарий в сети, как Украина ждала когда у её границ соберётся 200к россиян, чтобы напасть.
Дебилизм.
О сборах предупредили за 3 месяца. Сказали, что предприятие стратегическое. Повестки трубочкой принесшему. Вот рубли не успел обменять. А в понедельник за 80 уйдёт доллар.
А то снаряды у них с зелёным облаком под Ростовом падают. Ору.
266075730
Ахахахаха, уже бегу, баба пыня, уже бегу, канеш
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