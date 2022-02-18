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Петербургским медикам в середине февраля закончили выплачивать «коронавирусные деньги» за декабрь

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Петербургские врачи в полном объеме получили выплаты за работу с коронавирусными больными в декабре и январе. Об этом 18 февраля сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

Общая сумма выплат за январь превысила 486,6 миллионов рублей, их разделили между 27 745 медиками. За декабрь 26 854 медработника получили 478 миллионов рублей.

Как писала ранее «Фонтанка», к 11 февраля медики так и не получили «коронавирусные выплаты» даже за декабрь. В комитете по здравоохранению признали проблему. 16 февраля в Смольном сообщили, что якобы все медики получили положенное — тогда их было 25 062 человека, а сумма составляла почти 476 млн рублей. Видимо, еще более полутора тысяч врачей обнаружились за последние два дня, им выплатили еще чуть более 2 млн рублей.

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Комментарии (5)

Денеб
Вы спасайте людей с риском для жизни.... А денежки - потом..... Может быть.......
ДуремарСПб.
Вот примем беженцев с Украины обогреем расселим трудоустроим тогда и остальное получат.
change_it
На врачей денег нет. На цирк с "беженцами" из Донбасса - конечно, у президента всегда есть. По 10 000 каждому за наш счет.
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